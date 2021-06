Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal sind es Bad Waitress, Sugar Horse und Koyo.

Bad Waitress

Heimatstadt: Toronto, Ontario, Kanada

Genre: Punkrock

Für Fans von: L7, 24/7 Diva Heaven, Bikini Kill

Les Shirley, Nobro - und jetzt Bad Waitress: Kanada zeigt momentan immer wieder, wie das mit den arschcoolen Riot-Grrrl-Bands geht. Das Quartett überrascht und überzeugt 2018 mit seiner wilden EP "Party Bangers: Volume I". Erst in diesem Jahr folgen zwei Singles - die kurioserweise nicht Teil des Debütalbums "No Taste" sein werden, das am 3. September erscheint. Das haben sie mit Produzenten-Alleskönner Dave Schiffman (Red Hot Chili Peppers, Nine Inch Nails, Alanis Morissette) aufgenommen und als Teaser kürzlich "Strawberry Milkshake" rausgehauen. Das ist schön kaltschnäuziger Riot-Grrrl-Krawall-Punk mit einem Herzen für die 90er.

Sugar Horse

Heimat: Bristol, UK

Genre: Prog, Shoegaze, Alternative

Für Fans von: Torche, Goes Cube, Oceansize

Als "a decidedly average band" beschreiben sich Sugar Horse. Ganz klares Understatement muss man den vier Briten dabei attestieren. Immerhin ist ihr Sound alles andere als gewöhnlich, vor allem aber progressiver, shoegaziger Alternative Rock mit ziemlich viel Geschrei. Die bisher zwei EPs und einige Einzeltracks, die zum am 27. August erscheinenden Debütalbum "The Live Long After" führen, zeichnen Sugar Horse als große Humoristen aus. Das schlägt sich in nicht nur in der Eigenbeschreibung nieder, sondern auch im Band-Foto, wo alle doof auf ihre Handys glotzen als auch in Songtiteln wie "Richard Branson In The Sky With Diamonds", "I Liked You Better Before You Went To Art School" oder beim U2-Cover "Bullet The Blue Sky" und der dazugehörigen Notiz: "Don't sue me Bono, I've got fuck all." Gespannt sein darf man zudem auf das Album, denn auf dem kümmert sich Andy Hawkins um die "Fart Library".

Koyo

Heimatstadt: Stony Brook, New York, USA

Genre: Hardcore, Pop-Punk

Für Fans von: Stretch Arm Strong, New Found Glory, Action/Adventure

Ihren herrlich melancholischen Pop-Punk spielen Koyo gerne mit Hardcore-Wucht. Ihre Debüt-EP "Painting Words Into Lines" war dafür im März 2020 eine gute Kostprobe. Am 6. Juli setzt der Sechser aus Stony Brook in Long Island den eingeschlagenen Pfad mit einer weiteren EP fort: Von "Drives Out East" gibt es mit "Diamond One Feat. Life's Questions" bereits eine erste Kostprobe - die aber merkwürdigerweise noch nicht online zu erstehen ist - es sei denn, man zahlt 1.000 Dollar. Bei genanntem Song gibt es mit Sängerin Abby Rhine sogar Verstärkung.

