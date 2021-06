VISIONS Premiere: Hardcore-Punks Glasses stellen neue Single "Spirit Crusher" mit Musikvideo vor

Foto: Glasses

Die Hardcore-/Screamo-Band Glasses hat nach längerer Pause wieder zueinander gefunden und veröffentlicht mit "Compendium" eine Compilation mit alten, aber auch neuen Songs. "Spirit Crusher" ist der erste der neuen Tracks, den ihr hier hören könnt.

Wir schreiben das Jahr 2008. MySpace wird nicht mehr lange der Mittelpunkt aller Underground-Musiker bleiben, aber das wissen Rocko, Benni, Marc und Sam noch nicht, als sie im Sommer des selben Jahres ein Profil für ihre neue Band Glasses anlegen.

Verstreut über diverse deutsche Städte lernt sich die Band innerhalb der DIY.-Punkszene kennen. Alle vier kommen aus eigenen Hardcore-Bands, darunter die Eaves, Trainwreck und Perth Express.

Nach zwei Alben, einer gemeinsamen Seven-Inch mit den US-amerikanischen Hardcore-Kollegen Comadre und zahlreichen Konzerten pausiert die Band ab 2012 zunächst für ein paar Jahre. Bis dann 2020 mit dem ersten Lockdown der ideale Zeitpunkt aufkommt, das Projekt Glasses wieder aufzunehmen.

Das demnächst anstehende, 19 Songs starke Album "Compendium" ist das Ergebnis der wiederentdeckten Zusammenarbeit. Die neue Platte ist, wie der Titel schon verrät, vor allem eine Sammlung alter Songs, die seit 2008 entstanden waren - jedoch neu überdacht und remixt.

Darunter sind auch zwei im vergangenen Jahr neu aufgenommene Songs, "Forever Is The Wind" und "Spirit Crusher". Anstatt den Geist zu zerdrücken, belebt "Spirit Crusher" ihn eher: Die Band verbindet rasendes Hardcore-Drumming mit thrasigen Gitarrenriffs und kehligen Screams.

Im mystischen Video zum Song sind unheimlich dreinblickende Tänzerinnen in bunten Kleidern zu sehen, die in einem Wald einen dunkle Mächte beschwörenden Tanz vollführen - mit einigen surrealistischen Elementen, die sich im Laufe des Videos vervielfachen.

"Compendium" erscheint am 25. Juni als Doppel-LP über Contraszt und kann auch als Vinyl über Bandcamp vorbestellt werden.

Video: Glasses - "Spirit Crusher"

Cover & Tracklist: Glasses - "Compendium"

01. "Spirit Crusher"

02. "Forever Is The Wind"

03. "IHYSM" (remixed & remastered)

04. "Your Terms" (remixed & remastered)

05. "I Laugh Blood" (remixed & remastered)

06. "The Calm Before The Storm" (remixed & remastered)

07. "Disacchords" (remixed & remastered)

08. "Destination" (remixed & remastered)

09. "The trashcan ode" (remixed & remastered)

10. "Tigers" (remixed & remastered)

11. "So Right" (remixed & remastered)

12. "Lyida" (remixed & remastered)

13. "Your Pickles Taste Better Than Mine" (remastered)

14. "Into The Wild" (remastered)

15. "Turning Cursive Letters Into Knives" (remastered)

16. "Mt. Ashtray" (remastered)

17. "Vertigos" (remastered)

18. "Fullthrottle" (remastered)

19. "Scentless" (remastered)