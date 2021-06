Health und Deftones-Sänger Chino Moreno kooperieren für Song "Anti-Life"

Foto: Loma Vista

Die Industrial-Rocker Health haben sich mit Soundtrack-Fachmann Tyler Bates und Deftones-Frontmann Chino Moreno für den Song "Anti-Life" zusammengetan. Der erscheint auf einem Comic-Soundtrack.

In den vergangenen Wochen machte der Soundtrack zum düsteren Batman-Comic "Dark Nights - Death Metal" immer wieder von sich reden. Erst teilten davon Rise Against ihren Song "Broken Dreams Inc.", dann Mastodon ihr Stück "Forged By Neron", Manchester Orchestra den Song "Never Ending" und Chelsea Wolfe ihr "Diana". Daneben sind auf der Compilation unter anderem noch Songs von Chester Benningtons alter Band Grey Daze vertreten sowie Show Me The Body, Idles und Soccer Mommy.

Bis der Soundtrack am 18. Juni digital und am 16. Juli physisch via Loma Vista erscheint, gibt es jetzt vorab noch die Kooperation der Industrial-Band Health mit Deftones-Sänger Chino Moreno und Soundtrack-Supervisor Tyler Bates. Das Stück nennt sich "Anti-Life" und ist satter Industrial-Gaze mit einem sehnsüchtig klingenden Moreno. Das dazugehörige Video ist eine Art animiertes Comic.

Health hatten erst kürzlich einen gemeinsamen Song mit Nine Inch Nails veröffentlicht: "Isn't Everyone".

Video: Health, Tyler Bates & Chino Moreno - "Anti-Life"

Stream: Health, Tyler Bates & Chino Moreno - "Anti-Life"