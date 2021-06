Wolves In The Throne Room melden sich mit neuem Song zurück und kündigen Album an

Foto: Dreaming God

Die US-Black-Metal-Band Wolves In The Throne Room veröffentlicht mit "Mountain Magick" den ersten Vorboten auf das siebte Album "Primordial Arcana".

Vier Jahre haben sich Wolves In The Throne Room nach "Thrice Woven" Zeit gelassen, um erneut die Grenzen im atmosphärischen (Post-)Black Metal auszuloten - wenn auch nicht so drastisch wie jüngst Deafheaven. Das Ergebnis veröffentlicht die Band von der düsteren Nordwestküste im August als siebtes Album "Primordial Arcana".

Die erste Single "Mountain Magick" lebt von melodischen Gitarren und einer Menge Double-Bass sowie schrillen Black-Metal-Schreien und Death Growls in gleichen Teilen, bleibt also in vergleichsweise orthodoxen Gefilden. Das von der Band selbst gedrehte Video zeigt unter anderem eindrucksvolle Natur-Aufnahmen aus der Heimat des Trios "'Mountain Magick' wurde in den nördlichen Ausläufern der Olympic Mountains und den uralten Wäldern, die die Vorberge verhüllen, gedreht", kommentieren Wolves In The Throne Room. "Unsere Videos selbst zu machen, war ein lange gehegter Traum und es begeistert uns, unsere Visionen in des filmischen Bereich zu bringen."

Auch das Album entstand im Geiste des DIY. "Primordial Arcana" wurde von der Band um die Weaver-Brüder Nathan und Aaron im Alleingang im eigenen Studio eingespielt und gemischt.

"Primordial Arcana" erscheint am 20. August über Relapse und kann nebst Merchandise über den Shop der Band vorbestellt werden.

Video: Wolves In The Throne Room - "Mountain Magick"

Stream: Wolves In The Throne Room - "Mountain Magick"

Cover & Tracklist: Wolves In The Throne Room - "Primordial Arcana"

01. "Mountain Magick"

02. "Spirit Of Lightning"

03. "Through Eternal Fields"

04. "Primal Cham (Gift Of Fire)"

05. "Underworld Aurora"

06. "Masters Of Rain And Storm"

07. "Eostre"

08. "Skyclad Passage"