Tom Morello und The Bloody Beetroots veröffentlichen Video zu "Radium Girls", kündigen EP an

Tom Morello und das italienische Elektro-Projekt The Bloody Beetroots haben die gemeinsame EP "The Catastrophists" angekündigt - und sich für die erste Single stimmgewaltige, weibliche Unterstützung geholt.

Erst kürzlich veröffentlichte der italienische Musiker und Produzent Bob Rifo alias The Bloody Beetroots seinen Remix von "Weather Strike", einem gemeinsamen Song von Rage Against The Machine-Gitarrist Tom Morello und dem russischen Punk-Kollektiv Pussy Riot. Aus dem Remix ist die von The Bloody Beetroots produzierte EP "The Catastrophists" entstanden.

Die wurde nun mit einem Video zur Single "Radium Girls" angekündigt. "Radium Girls" ist ein spaßiger Drumstep-Elektro-Punk-Stampfer, beim dazugehörigen schwarz-weißen Video führte Morello selbst Regie. Für den Song haben sich Morello und Rifo mit Nadya Tolokonnikova von Pussy Riot, The Interrupters-Sängerin Aimee Interrupter, Delila Paz von The Last Internationale und White Lung-Sängerin Mish Barber-Way zusammengetan, um die Geschichte der "Radium Girls" zu erzählen - laut Morello Opfern des "abscheulichsten Verbrechens in der Geschichte der US-Industrie".

"Ich habe als Kind jeden Sommer in der Nähe von Ottawa, Illinois verbracht, wo diese todgeweihten Mädchen gefährliche radiumhaltige Farbe genutzt haben, um im dunklen leuchtende Armbanduhren herzustellen", erklärt Morello die Hintergründe. "Sie wurden ermutigt, die Pinsel abzulecken, um Produktivität und Gewinn zu steigern und schließlich sind ihre Knochen durch den Krebs zerfallen und sie waren so giftig, dass sie in Blei-Särgen beerdigt werden mussten."

Der einzige andere, ebenfalls weibliche Gast auf der kommenden EP ist Ana Tijoux, die Grande Dame des chilenischen HipHop. "The Catastrophists" erscheint am 18. Juli - vorerst allerdings nur digital.

Video: Tom Morello & The Bloody Beetroots - "Radium Girls"

Stream: Tom Morello & The Bloody Beetroots - "Radium Girls"

Cover & Tracklist: Tom Morello & The Bloody Beetroots - "The Catastrophists" EP

01. "The Devil's Infantry"

02. "Radium Girls" (feat. Pussy Riot, Aimee Interrupter, Mish Way & The Last Internationale)

03. "Lightning Over Mexico" (feat. Ana Tijoux)

04. "Keep Going"

05. "Weather Strike" (The Bloody Beetroots remix) (feat. Pussy Riot)

06. "Field Of Tigers"

07. "Mary Celeste"