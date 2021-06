Newsflash (Donots, Volbeat, Rival Sons u.a.)

Foto: Marcel Weste

Neuigkeiten von Donots, Volbeat, Rival Sons, Biffy Clyro, Stöner, King Woman, Jolphin und Rock-Klassikern im Cartman-Gewand.

+++ Die Donots haben ihren nächsten "Grand Münster Slam" angekündigt. Beim traditionellen Großereignis werden die Punks am 26. November 2022 in der Halle Münsterland nahe ihrer Heimatstadt Ibbenbüren auftreten. "Zusammen mit euch rein in ein großes, gemütliches, sehr warmes und sehr schwitziges Bett, bestehend aus den Songs, die wir seit Jahren kennen und lieben", schreiben sie voller Vorfreude auf das siebte dieser Events. Das sechste fand Ende 2018 statt, der vorherige "Grand Münster Slam" von 2016 hatte ihr "ungefähr 1.000stes Konzert" markiert. Der Vorverkauf hat bereits heute morgen um 10 Uhr im offiziellen Donots-Shop begonnen. Interessierte sollten schnell sein: Schon mehr als die Hälfte der Tickets Tickets sind vergriffen

Live: Donots (Grand Münster Slam)

26.11. Münster - Halle Münsterland

+++ Volbeat haben die neuen Songs "Wait A Minute My Girl" und "Dagen Før" veröffentlicht. Die zwei Songs sind das erste neue Material der Dänen seit "Rewind, Replay, Rebound" von 2019, verströmen sommerliche Atmosphäre und kommen ohne Metal aus. "Wait A Minute My Girl" forciert Rock'n'Roll-Pianos und Saxofon, "Dagen Før" (etwa: "Der Tag vor...") ist ein Pop-Rock-Duett mit von Sängerin Stine Bramsen auf Dänisch gesungener Hook. "Geschrieben und aufgenommen haben wir sie während der langen, schwierigen 15 Monate, die hinter uns liegen", kommentiert die Band die beiden Songs. "Wir hoffen, ihr habt mit dieser doppelläufigen Salve Sommersongs genauso viel Spaß wie uns die Aufnahmen bereitet haben – und wir können es kaum abwarten, euch unsere Pläne für die kommenden Monate zu verraten. Der Herbst bringt ja traditionell Blitz und Donner mit sich..." Ob ein neues Album oder eine Tour zu erwarten ist, ließen Volbeat offen.

+++ Die Hardrocker Rival Sons haben ein zweiteiliges Livestream-Event angekündigt. Unter dem Titel "Pair Of Aces" wird die karlifornische Band am 19. Juni ihr Debütalbum "Before The Fire" sowie am 26. Juni ihre erste EP "River Sons" live in Gänze zum Besten geben. Die Konzerte werden aus dem historischen Catalina Casino, einem beinahe 100 Jahre alten Gebäude auf der Insel Catalina in Kalifornien aufgenommen und live übertragen. Das Doppel-Event findet vor allem zur Feier der Re-Releases der beiden Platten auf ihrem eigens gegründeten Label Sacred Tongue statt. "Wir dachten uns, dass wir die ersten beiden Alben in einem prestigeträchtigen Live-Setting wieder aufleben lassen sollten", kommentierte die Band die Veranstaltungen. "Und zwar in einer Art und Weise wie es zu unseren bescheidenen Anfängen nicht möglich war und um die Wiederveröffentlichungen gebührend zu feiern." Neben besonderen Merch-Angeboten werden die Tonaufnahmen der beiden Shows zudem als limitierte LPs verfügbar sein. Beide Konzerte starten jeweils um 23 Uhr, Tickets gibt es auf der Plattform Veeps.

+++ Biffy Clyro-Frontmann Simon Neil bekommt seine eigene Radioshow bei BBC Radio Scotland. In den wöchentlich ausgestrahlten sechs Folgen von "The Simon Neil Experience" wird er Musik von Bands und Künstler:innen spielen, die ihn inspirieren. "Das Radio spielte als Musiker und Musik-Fan eine große Rolle in meinem Leben", kommentiert Neil. "Und da wir dieses Jahr nicht reisen und unsere Musik mit der Welt teilen können, wollte ich Songs und Künstler:innen teilen, die mir durch das vergangene Jahr geholfen haben, mehr noch, neben einigen besonderen Gästen über die ich mich sehr freue." "The Simon Neil Experience" startet am 9. Juni. Wie bei anderen BBC-Shows üblich, sollte sie im Anschluss auch online verfügbar sein - auch außerhalb Großbritanniens. Erst im Mai hatten Biffy Clyro die Fertigstellung eines neuen Albums bekannt gegeben, das diesen Herbst erscheinen soll. Dann gehen die Alternative Rocker auch wieder auf Tour. Karten gibt es bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Biffy Clyro

10.10. Frankfurt/Main - Festhalle

17.10. München - Zenith

18.10. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

21.10. Stuttgart - Porsche Arena

24.10. Hamburg - Sporthalle

25.10. Berlin - Velodrom

+++ Stöner haben die neue Single "Rad Stays Rad" geteilt. Nach "Nothin'" liefert die Supergroup um den ehemaligen Fu Manchu- und Kyuss-Schlagzeuger Brant Bjork, dessen Schlagzeuger Ryan Gut und den ehemaligen Kyuss- und Queens Of The Stone Age-Bassisten Nick Oliveri einen zweiten Vorgeschmack auf das kommende Album "Stoners Rule". Das liefert, dem Band- und Albumnamen entsprechend, was man von den Veteranen der Palm-Desert-Szene erwartet: staubtrockenen Stoner Rock. Im Vergleich mit "Nothin'" groovt das grollende "Rad Stays Rad" nochmal ein Stück schwerer. "Je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr bleiben sie gleich. Während euer Rock weiterrollt, denkt daran... krass bleibt krass", kommentieren Stöner den neuen Song. "Stoners Rule" erscheint am 25. Juni über Heavy Psych Sounds.

+++ King Woman haben mit der Single "Morning Star" ihre neues Album "Celestial Blues" angekündigt. Die Band etablierte bereits auf ihrem Debütalbum "Created In The Image Of Suffering" von 2016 ihren ganz eigenen Sound mit einem Genre-Hybrid aus Doom Metal und verträumten Dreampop-Gesängen von Frontfrau Kristina Esfandiari. Wie die Leadsingle "Morning Star" verspricht, wird die Gruppe aus Oakland ihren ganz eigenen Sound auf der Nachfolgerplatte "Celestial Blues" weiter ausbauen. Visuell passend dazu schlüpft schlüpft Esfandiari im Video zur Single in die Rolle einer Fantasiefigur, die aus der Unterwelt stammen könnte. Das Album erscheint am 30. Juli via Relapse und kann auf Label-Website bereits vorbestellt vorbestellt werden.

Cover & Tracklist: King Woman – "Celestial Blues"

01. "Celestial Blues"

02. "Morning Star"

03. "Boghz"

04. "Golgotha"

05. "Coil"

06. "Entwined"

07. "Psychic Wound"

08. "Ruse"

09. "Paradise Lost"

+++ Die Indierock-Newcomer Jolphin haben mit "Sugar Shock Treatment" ihre erste Single geteilt und eine EP mit demselben Titel angekündigt. Das österreichische Duo aus Sänger und Gitarrist Oliver Spitzer und Schlagzeuger Philipp Hackl präsentiert mit diesem ersten Vorgeschmack melancholischen Indierock, der zum Kopf-Mitwippen anregt. So atmosphärisch wie der Song kommt auch das Musikvideo daher, in dem das Duo neben einer einsamen Schwimmerin in einem ästhetisch ausgeleuchteten Schwimmbad auftaucht. Die "Sugar Shock Therapy"-EP erscheint am 12. November über Rola.

+++ Viel zu lange ist es her, dass wir über die "beste Trickanimation wo gibt" in VISIONS 79 berichtet haben. Jetzt gibt es endlich wieder "South-Park"-News. Noch vor einer Woche fragte der Youtuber Fernando Ufret seine Abonnenten, ob er Songs mit der Stimme von "South Park"-Liebling Eric Cartman teilen sollte. Anscheinend dachten sich viele: "Hell Yeah, ich mag Käsebällchen", denn jetzt ist Ufret ein viraler TikTok-Star. Dort erschienen kurze Videos, in denen Ufret mit akkurater Cartman-Quäkstimme "Otherside" von den Red Hot Chili Peppers, "Good Riddance" von Green Day und Linkin Parks "In The End" anstimmt - und das klingt fast so gut wie Faith + 1. Würde Ufret sich auf christlichen Rock fokussieren, ihm wäre die myrrhene Schallplatte sicher. Damit ist der Newsflash für heute abgeschlossen, "leckt mich Leute, ich geh' nach Hause!"

