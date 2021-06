Joey Cape kündigt neues Album "A Good Year To Forget" an, kommt noch dieses Jahr damit auf Tour

Foto: Athena Lonsdale

Joey Cape hat das neue Soloalbum "A Good Year To Forget" für den August angekündigt und den Song "It Could Be Real" veröffentlicht. Das will er schon sehr bald auch live vorstellen.

Auf "It Could Be Real" lebt der Lagwagon-Frontmann seine ruhigere Akustik-Gitarren-Power-Pop-Seite aus. Es ist der erste Vorgeschmack auf Joey Capes kommendes sechstes Soloalbum. Darauf spielt er sämtliche Instrumente Pandemie-bedingt selbst.

"'It Could Be Real' ist ein Song, der aus der Perspektive eines desillusionierten Singles geschrieben wurde", kommentiert Cape den neuen Song. "Sie haben mehr als einmal die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass sie nicht geeignet sind, eine Partnerschaft einzugehen. Aber sie sind bei der Selbstzufriedenheit gelandet. Sie glauben nun, dass sie tatsächlich in der Lage sind, dauerhafte Beziehungen einzugehen und dass sie potenziell fit genug für einen anderen Menschen sind."

"A Good Year To Forget" ist wenig überraschend Capes Auseinandersetzung mit dem Jahr 2020 - für ihn ein sehr schlechtes. Während Pandemie und politischer Unruhen starb sein Vater, seine Ehe endete nach 20 Jahren, die Tour-Einnahmen fielen weg und Cape landete wieder zuhause bei seiner Mutter. "Es war die richtige Zeit, um von der Familie gerettet zu werden", so Cape.

"A Good Year To Forget" erscheint am 13. August über Fat Wreck. Mit der Veröffentlichung des neuen Albums geht Cape im August 2021 auf Corona-konforme Tour in Europa und macht dabei auch Station im deutschsprachigen Raum - präsentiert von VISIONS. Karten gibt es bei Eventim.

Stream: Joey Cape - "It Could Be Real"

A Good Year To Forget by Joey Cape

VISIONS empfiehlt:

Joey Cape

14.08. Köln - Live Music Hall

16.08. Hannover - KOMMRAUS/Die Sommerbühne

18.08. Bern (CH) - Bierhübeli

19.08. Freiburg (CH) - Nouveau Monde (mit Tim Vantol)

26.08. München - Backstage Werk

27.08. Wien (AT) - Arena Open Air