The Bronx streamen Song "Watering The Well"

Die dritte Vorabauskopplung aus dem sechsten Album von The Bronx ist ein mitreißender, hymnischer Good-time-Rocker.

Nach und nach wollen The Bronx immer wieder neue Songs aus ihrem Album "The Bronx VI" veröffentlichen, bevor selbiges dann am 27. August via Cooking Vinyl erscheint.

Wie schon zuvor bei "White Shadow" und "Superbloom" wird auch "Watering The Well" als Seven-Inch-Single mit dem Artwork eines renommierten Designers erscheinen (und einem Bier gleichen Namens, das es aber nur in San Diego zu erstehen gibt).

Normalerweise kümmert sich Gitarrist Joby J. Ford immer um die stilvollen Artworks von The Bronx, aber diesmal hat er die Zügel aus der Hand gegeben. So ziert "Watering The Well" ein Design von Brian Montuori. Der fertigt oft tierzentrierte Werke an, hat aber auch die Cover für The Dillinger Escape Plans "Miss Machine" und "One Of Us Is The Killer", sowie /artists/10985/daelek">Däleks "From Filthy Tongue Of Gods And Griots" entworfen. Eine limitierte Anzahl von "Watering The Well"-Seven-Inches ist im Shop der Band erhältlich.

"Watering The Well" ist mit über dreieihalb Minuten einer der epischeren Bronx-Songs. Anstatt wildes Hardcore'n'Rolls erwartet einen hier hymnischer Sleaze-Rock mit Backing-Chor und gute Laune anstatt die übliche Straßenköter-Drohkulisse.

