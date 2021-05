Meat Wave streamen neue Songs "Tugboat" und "Yell At The Moon"

Foto: Jess Price

Die Chicagoer Noise-Post-Punks Meat Wave sind zurück: Mit "Tugboat" und "Yell At The Moon" kann man schon zwei Songs ihrer kommenden EP "Volcano Park" hören.

So richtig viel hatte man von Meat Wave in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr gehört. Nun ist die Band um Frontmann Chris Sutter mit zwei neuen Songs zurück: Während "Tugboat" mit einem zunächst stampfenden und dann melancholischen Post-Hardcore-Vibe daherkommt, brodelt es bei "Yell At The Moon" stärker und Sutter gerät irgendwann ins Schreien. Unten hört ihr die neuen Stücke.

Beide Tracks sind Teil der neuen Meat-Wave-EP "Volcano Park", die mit sechs Songs am 11. Juni via Big Scary Monsters erscheint. Auf der Bandcamp-Seite des Labels kann man den Release unter anderem auf transparentem Vinyl vorbestellen.

2017 hatten Meat Wave mit ihrem rohen, von Steve Albini produzierten "The Incessant" 2017 eine der Platten des Jahres vorgelegt.

Video: Meat Wave - "Tugboat"

Stream: Meat Wave - "Yell At The Moon"