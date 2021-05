VISIONS Premiere: Neighborhood Brats streamen vorab neues Album "Confines Of Life"

Foto: Albert Licano

Die kalifornischen Punks Neighborhood Brats melden sich am Freiatg mit einem neuen und besonders politischen Album zurück. Vorab stellen sie die Platte schon heute bei uns vor.

Die Neighborhood Brats sind eine Band, die nicht lange fackelt: Nach dem Release ihres zweiten Albums "Claw Marks" im Jahr 2019 spielten sie die längste Tour ihrer bisherigen Bandkarriere. Und bereits kurz darauf ging es für die Band wieder ins Studio, um gemeinsam mit Death Valley Girls-Produzent Mark Rains an ihrem dritten Album, dem anstehenden "Confines Of Life" zu arbeiten.

Dass die Punks zielgerichtet durchs Leben gehen, spiegelt auch die vielseitige Agenda ihres neuen Albums wider: Mit Songs wie "Harvey Weinstein (Is A Symptom)" oder "All Nazis Must Die" positionieren sie sich klar gegen systemische Unterdrückung, Faschismus oder thematisieren die sich anbahnenden Gefahren des Klimawandels.

Passend zur Haltung durchzieht " Confines Of Life", aus der Feder von Sängerin Jenny Angelillo und Gitarrist George Rager, ein solider 70er-Punk-Sound, der zeitweise in Pop-Punk-Gefilde herüber wandert. Unten könnt ihr das ganze Album schon jetzt in seiner Gänze hören.

"Confines Of Life" erscheint am Freitag über Taken By Surprise und kann bereits über die Label-Website vorbestellt werden.

Album-Stream: Neighborhood Brats - "Confines Of Life"