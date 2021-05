VISIONS Premiere: Alternative-Duo Catalyst zeigt Video zur Single "Jolene"

Foto: Ladina Bischof

Die Alternative-Newcomer Catalyst aus der Schweiz haben mit "Jolene" den ersten Song aus ihrem anstehenden Debütalbum ausgekoppelt. Ein passendes Video dazu seht ihr jetzt bei uns.

Der Clip passt zum Inhalt des rumpeligen Bluesrock-Songs im Stil der Black Keys oder Picturebooks - und er hat nichts mit dem großen Dolly-Parton-Hit zu tun. Es geht um einen Bankraub, verübt von der titelgebenden Figur Jolene. Im Video befindet sie sich auf der Flucht in einem alten Cabrio, dabei schießt sie ihre unsichtbaren Verfolger Bonnie-ohne-Clyde-mäßig mit dem Maschinengewehr ab.

Lässig auf der Rückbank sitzen Ramon Wehrle (Schlagzeug) und Dominic Curseri (Gitarre), der Jolene praktisch ins Ohr singt. Beide zeigen sich auch sonst eher unbeeindruckt von der prekären Situation, die hier wie ein großer Spaß aussieht. Das Duo aus St. Gallen ist kürzlich beim Label Radicalis untergekommen und wird dort das Debütalbum "A Normal Day" veröffentlichen. Das erscheint erst im Oktober, ist also noch ein bisschen hin. Vorbestellen könnt ihr die Platte bei einigen großen Anbietern aber schon jetzt.

Catalyst gibt es nicht erst seit gestern, die Band ist schon seit ein paar Jahren unterwegs und brachte in der Zeit zwei EPs heraus: das nach ihnen selbst benannte "Catalyst" (2017) und "Beware Of The Volcano" (2018). Beide Platten könnt ihr auf ihrer Bandcamp-Seite streamen und kaufen.

Video: Catalyst - "Jolene"

Stream: Catalyst - "Jolene"