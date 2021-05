Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal sind es Liz Lawrence, MapleGlider und James And The Cold Gun.

Liz Lawrence

Heimatstadt: West Midlands, UK

Genre: Indierock, Singer/Songwriter

Für Fans von: Nadine Shah, Elastica, Eleanor Friedberger

Im Sommer 2020 ist Elizabeth "Liz" Lawrence von London in ihre Heimatstadt in den West Midlands zurückgezogen. Zusammen mit ihrem Vater, einem Zimmermann, hat sie ein Studio dort errichtet, wo 20 Jahre lang die ungeöffnete Gartenhütte ihres Opas gestanden hatte. Sie hat ihr Studio "The Coffin" getauft und darin ihr drittes Album "The Avalanche" finalisiert und selbst produziert. Am 17. September wird es erscheinen - acht Jahre nach ihrem Debütalbum "Bedroom Heroes".

Bandcamp | Facebook

Video: Liz Lawrence - "Down For Fun"

Video: Liz Lawrence - "California Screaming"

Stream: Liz Lawrence - "Where The Bodies Are Murdered"

The Avalanche by Liz Lawrence

Stream: Liz Lawrence - "Whoosh" EP

Whoosh by Liz Lawrence

Album-Stream: Liz Lawrence - "Pity Party"

Pity Party by Liz Lawrence

Maple Glider

Heimat: Melbourne, Australien

Genre: Singer/Songwriter

Für Fans von: Cat Power, Natalie Prass, Lana Del Rey

Tori Zietsch steckt hinter Maple Glider. Die australische Singer/Songwriterin lebte zwischenzeitlich in Brighton an der britischen Küste. Aus Heimweh und an langen Sommerabenden schrieb sie ihre ersten Songs und füllte damit ihren Soundcloud-Account. Längst ist genug Material voller Sehnsucht und Melancholie zusammengekommen, um ein Album in Angriff zu nehmen. Folglich erscheint "To Enjoy Is The Only Thing" am 25. Juni über Partisan und wurde von Tom Iansek (Hockey Dad u.a.) aufgenommen und produziert. Zu vier der neun Songs hat Zietsch bereits Videos veröffentlicht.

Bandcamp | Facebook

Video: Maple Glider - "As Tradition"

Video: Maple Glider - "Baby Tiger"

Video: Maple Glider - "Good Things"

Video: Maple Glider - "Swimming"

James And The Cold Gun

Heimatstadt: Cardiff, South Wales, UK

Genre: Alternative Rock

Für Fans von: Frank Carter & The Rattlesnakes, Queens Of The Stone Age, The Bronx

An der Oberfläche sind James And The Cold Gun - benannt nach einem Song von Kate Bush - die Gitarristen und Sänger James Joseph, zuvor in der Metal-/Post-Hardcore-Band Holding Absence, und James Biss, zuvor in der Post-Hardcore/Indierock-Band Frown Upon - nach hinten raus gibt's da auch noch eine ganze Band. Ihr Sound ist Alternative Rock im besten Sinne. Echos kommen aus verschiedenen Ecken - ob es die tanzbaren Grooves der späten Queens Of The Stone Age sind, oder die aggressiveren Hardcore'n'Roll-Momente von The Bronx. Das Duo strebt jedenfalls eine Abkehr von dem Sound an, den sie mit ihren ehemaligen Bands gespielt haben. Die beiden James' leben zusammen in einer Wohnung und haben in den vergangenen zwölf Monaten sieben Songs teils zunächst im eigenen Schlafzimmer aufgenommen, via Bandcamp geteilt und dafür unter anderem mit Grammy-Gewinner Adrian Bushby (Foo Fighters, Placebo, Muse) zusammengearbeitet.

Facebook | Bandcamp

Stream: James And The Cold Gun - "Long Way Home"

Long Way Home by JAMES AND THE COLD GUN

Stream: James And The Cold Gun - "Alone Again"

Alone Again by JAMES AND THE COLD GUN

Stream: James And The Cold Gun - "Plug Me In"

Plug Me In by JAMES AND THE COLD GUN

Stream: James And The Cold Gun - "A New Sensation"

A New Sensation by JAMES AND THE COLD GUN

Stream: James And The Cold Gun - "Cheating On The Sun"

Cheating On The Sun by JAMES AND THE COLD GUN

Stream: James And The Cold Gun - "She Moves"

She Moves by JAMES AND THE COLD GUN

Stream: James And The Cold Gun - "Two Day Wish"