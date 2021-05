Angels & Airwaves stellen neuen Song "Euphoria" mit Video vor

Foto: Jonathan Weiner

Angels & Airwaves haben die neue Single "Euphoria" veröffentlicht. Zu der hat Frontmann Tom DeLonge auch ein rätselhaftes Video entworfen.

Mit seinem spacig-elektronischen, bombastischen, aufgedrehten Alternative Rock und Tom DeLonges nur noch vage an Pop-Punk erinnernden Gesang lässt "Euphoria" ein wenig an die aktuelleren Biffy Clyro denken. Dazu singt das ehemalige Blink-182-Mitglied von einer destruktiven Beziehung: "Pretty girl, are you home that's right/ Get on your knees, we're going to play tonight/ You like to hunt, with a deathly touch/ I can die here now, by euphoria."

Das von DeLonge als Regisseur inszenierte Musikvideo für den Song wechselt zwischen Performance-Szenen von Angels & Airwaves und einer hitzigen Verführungsszene, die am Ende bedrohlich zu kippen scheint und in die konspirative Übergabe eines Gegenstands mit einem Motorradfahrer in der Wüste mündet - ein erneuter Verweis auf DeLonges langanhaltende UFO-Leidenschaft.

"In einer Musikwelt, die aus der Abwesenheit von Gitarren, Angst und emotionaler Authentizität zu bestehen scheint, war es mir wichtig, mit einem Song zurückzukommen, der die Post-Hardcore-Tage meiner Jugend widerspiegelt, in dem die Kraft der Musik das Gefühl wachruft, das wir als Teenager mal hatten, als wir einfach etwas kaputtmachen und das schädliche Umfeld unserer kaputten Elternhäuser ändern wollten", schrieb DeLonge in einem Statement zum Song. "Diese Emotionen erschaffen uns erst. Dieser Song demonstriert die verführerische Natur einer intensiven Liebe, in der der Ballast unserer Jugend steckt, das Aufwachsen in einer fehlerbehafteten Familie."

"Euphoria" ist der erste Vorgeschmack auf ein neues Album von Angels & Airwaves, das Delonge bereits fertiggestellt hat. Details zur Veröffentlichung stehen noch aus. Der Vorgänger "The Dream Walker" war bereits 2014 erschienen.

Im Herbst 2020 war DeLonge mit seinem Spielfilm-Regiedebüt "Monsters Of California" beschäftigt gewesen. Die Coming-of-Age-Geschichte hatte er mitgeschrieben.

Video: Angels & Airwaves - "Euphoria"

Stream: Angels & Airwaves - "Euphoria"