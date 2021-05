VISIONS Premiere: Emirsian stellt neuen Song "Verchin Toure" mit Serj Tankian vor

Foto: Ramin Amir

Ex-Harmful-Frontmann Aren Emirze macht als Emirsian auf "Verchin Toure" den Schulterschluss mit einem bekannten Gesicht der armenischen Diaspora - Serj Tankian.

Aren Emirze alias Emirsian und der System Of A Down-Frontmann Serj Tankian haben viel gemeinsam. Lange Jahre als Frontmann in Bands härterer Gangart, die Rückbesinnung auf die eigenen Wurzeln im Kaukasus, musikalisch zwischen armenischem Folk und Singer/Songwriter angesiedelt. "Verchin Toure" könnte genauso gut ein Tankian-Song neueren Datums sein.

Im Vergleich zum treibenderen "End Of Time" mit Ex-Blackmail-Sänger Aydo Abay agieren Emirze und Tankian auf "Verchin Toure" melancholisch und in sich gekehrt. Es geht ja auch ums Sterben. "Dass jemand aus dem Leben ausscheidet, man aber die Hoffnung hat, dass er irgendwann auf irgendeine Weise wieder zurückkommt, obwohl man weiß, dass er tot ist", kommentiert Emirze den Inhalt des Songs. "Es ist eine Art textliches Meditieren auf einer spirituellen Ebene, dass man diesen Menschen nicht loslassen will und ihm immer eine Tür offen lässt."

Der Text zu "Verchin Toure" stammt von Zahuri Berberian, einer damals 94-jährigen und leider kurz vor den Aufnahmen verstorbenen Armenierin, mit der Emirze bei Inspirations-Reisen nach Armenien gemeinsam gedichtet hat und deren Texte bereits vor zehn Jahren auf dem Vorgänger "Accidentally In Between" gesungen wurden. "Ich erzählte ihr damals, ich sei auf der Suche nach besonderen armenischen Gedichten, und sie antwortete nur: 'Da bist du bei mir richtig. An mir ist eine große Dichterin verloren gegangen!', und dann lachte sie", erzählt Emirze. Berberians Stimme ist auch kurz am Ende von "Vechin Toure" zu hören und beschließt das leicht abstrakte, sich ebenfalls mit dem Tod befassende Schwarz-Weiß-Video zu "Verchin Toure".

Seit 2006 singt Aren Emirze solo auf Armenisch und Englisch und neuerdings auch auf Deutsch über Akustikgitarren, Streicher, Tribal-Drums und Klänge abseits des Rock-Sounds. Am 21. Mai erscheint "Lezoon", das fünfte Album unter dem Namen Emirsian und soll die bisher abwechslungsreichste Platte sein.

Video: Emirsian - "Verchin Toure" (feat. Serj Tankian)