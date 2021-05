Green Day veröffentlichen neuen Song "Pollyanna"

Foto: WMG

Green Day haben einen neuen Song veröffentlicht. "Pollyanna" ist eine für die Band typische Feelgood-Punkrock-Nummer - und soll den Fans zum hoffentlich bald nahenden Ende der Pandemie Mut machen.

"Rainy days and razor blades/ I think it's time to pull up the shades/ It's wonderful/ To be alive" - vom Start weg verbreiten Green Day mit "Pollyanna" fast schon irritierend optimistisch gute Laune. Kurz darauf entpuppt sich der Song endgültig als "zurück ins Leben"-Mutmacher, "We're gonna take back the night/ Everything's gonna be alright" ruft Frontmann Billie Joe Armstrong der unter Live-Entzug leidenden Fan-Gemeinschaft zu. Dazu stampft dezent rock'n'rolliger Punkrock mit leichten Synthie-Akzenten im Mid-Tempo.

Den Song hatte die Band kürzlich bereits auszugsweise in einer Studioumgebung als kurzen Teaser abgespielt - eventuell haben Green Day also doch nicht die Arbeit an einem neuen Album aufgenommen, sondern nur einzelne Songs eingespielt. Ende Februar war auch schon die neue Single "Here Comes The Shock" erschienen, ob beide Titel Vorboten eines Albums sind, ist bislang unklar. Das aktuelle Green-Day-Album "Father Of All Motherfuckers" war im Februar 2020 erschienen.

Kürzlich hatte das Punkrock-Trio seine ursprünglich für 2020 geplante und dann wegen der Pandemie auf 2021 verlegte "Hella Mega"-Tour mit Weezer und Fall Out Boy erneut verschieben müssen. Die Auftritte finden nun im Sommer 2022 statt. Reguläre Tickets für das Deutschland-Konzert in Berlin sind offenbar bereits vergriffen, für die Show in Wien gibt es noch Karten bei Eventim. Abseits der Tour stehen 2022 für Green Day auch Festivalauftritte bei Rock am Ring und Rock im Park an.

Lyric-Video: Green Day - "Pollyanna"

Stream: Green Day - "Pollyanna"

Tweet: Green Day über ihren neuen Song

Better days are looking up the road, and to celebrate we just dropped a brand new song. Go listen to Pollyanna out everywhere now. Can’t wait for @HellaMegaTour!! https://t.co/Ne8ijed22V pic.twitter.com/mjJXDOPTRm — Green Day (@GreenDay) May 17, 2021

Live: Green Day + Weezer

01.06.2022 Berlin - Wuhlheide

19.06.2022 Wien - Ernst-Happel-Stadion (zusätzlich mit Fall Out Boy)

Live: Green Day (Festivals)

03.-05.06.2022 Eifel - Nürburgring

03.-05.06.2022 Nürnberg - Zeppelinfeld