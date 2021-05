VISIONS Premiere: Psych-Rocker King Buffalo teilen Video zu "Silverfish"

Die Psychedelic-Rock-Formation King Buffalo aus Rochester, New York veröffentlicht mit "Silverfish" einen zweiten Vorgeschmack auf das kommende Album "The Burden Of Restlessness".

Rochester im Bundesstaat New York ist am ehesten als Heimatstadt von Rivers Cuomo, Kim Gordon oder Davey Havok und HipHop-Größen wie Gym Class Heroes oder DJ Green Lantern bekannt. Untypisch für den Sound ihrer Heimat, jammte sich das Trio King Buffalo auf seinen bisherigen beiden Alben und der letztjährigen EP "Dead Star" durch eine Mischung aus Psychedelic Rock, Stoner Rock und Heavy Blues.

So auch auf der neuen Single "Silverfish", die es jetzt mit Schwarz-Weiß-Video bei uns zu sehen und hören gibt. Die beginnt als ruhiger Psych-Rock-Song mit reduzierten, hypnotisierenden Gitarren und fließender Bassline, bevor die Band den Song in der zweiten Hälfte mit viel Fuzz in härtere, aus der ersten Single "Hebetation" bekannte Desert-Rock-Gefilde abdriften lässt.

"'The Burden Of Restlessness' wurde über einen Zeitraum geschrieben, den viele als rau und stressig empfinden", kommentiert Frontmann Sean McVay das neue Album. "Das Resultat ist unser dunkelstes, aggressivstes und innigstes Werk bisher."

Nicht nur das, die Platte soll auch das erste von drei Alben sein, die das Trio dieses Jahr veröffentlicht. "The Burden Of Restlessness" erscheint am 4. Juni über Stickman und kann auf King Buffalos Website vorbestellt werden.

Video: King Buffalo - "Silverfish"