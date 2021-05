Newsflash (Die Ärzte, Rammstein, Minor Threat u.a.)

Foto: Joerg Steinmetz

Neuigkeiten von Die Ärzte, Rammstein, Minor Threat, Torres, der Rock And Roll Hall Of Fame, The Offspring, Wolf Alice und Kvelertak.

+++ Die Ärzte haben mit "Ich, am Strand" die vierte und letzte Single ihres aktuellen Albums "Hell" veröffentlicht. Sie folgt auf die bisherigen Singles "Morgens Pauken", "True Romance" und "Achtung: Bielefeld". "Ich, am Strand" erscheint unter anderem als Seven-Inch auf recycletem Vinyl mit einer alternativen Version des Songs und dem Hörspiel "Treffen sich zwei Punker". Mit Farin Urlaub an einem unechten Strand fängt das dazugehörige Video sowohl den sonnigen Ska-Vibe als auch den eigentlich todtraurigen Text von "Ich, am Strand" hervorragend ein. Das Video endet mit einem Gang von BelaFarinRod in Richtung Bühne und verweist damit nochmals auf den proppenvollen Konzert-Kalender der Band diesen Winter, sowie die "Berlin Tour" und die "Buffalo Bill In Rom Tour" 2022. Bereits für den Herbst hatten die Ärzte ein neues Album angedeutet.

Video: Die Ärzte - "Ich, am Strand"

Live: Die Ärzte ("In The Ä Tonight"-Tour 2021)

30.10. Berlin - Max-Schmeling-Halle | ausverkauft

31.10. Berlin - Max-Schmeling-Halle | ausverkauft

02.11. Frankfurt/Main - Festhalle | ausverkauft

03.11. Frankfurt/Main - Festhalle | ausverkauft

09.11. Hannover - ZAG-Arena | ausverkauft

10.11. Hannover - ZAG-Arena | ausverkauft

11.11. Bremen - ÖVB Arena | ausverkauft

15.11. Leipzig - Arena Leipzig | ausverkauft

16.11. Leipzig - Arena Leipzig | ausverkauft

18.11. Köln - Lanxess Arena | ausverkauft

26.11. Chemnitz - Messe-Arena | ausverkauft

28.11. Erfurt - Messehalle | ausverkauft

30.11. Dortmund - Westfalenhalle 1 | ausverkauft

01.12. Dortmund - Westfalenhalle 1 | ausverkauft

02.12. Dortmund - Westfalenhalle 1 | ausverkauft

05.12. Hamburg - Barclaycard Arena | ausverkauft

06.12. Hamburg - Barclaycard Arena | ausverkauft

08.12. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle | ausverkauft

09.12. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle | ausverkauft

11.12. Bad Gastein - Sound & Snow

14.12. Zürich - Hallenstadion | ausverkauft

15.12. Zürich - Hallenstadion | ausverkauft

17.12. Wien - Stadthalle | ausverkauft

18.12. Wien - Stadthalle | ausverkauft

20.12. München - Olympiahalle | ausverkauft

21.12. München - Olympiahalle | ausverkauft

Live: Die Ärzte ("Berlin Tour" 2022)

07.05. Berlin - Schokoladen | ausverkauft

09.05. Berlin - Privatclub | ausverkauft

10.05. Berlin - Frannz Club | ausverkauft

12.05. Berlin - Lido | ausverkauft

13.05. Berlin - SO36 | ausverkauft

16.05. Berlin - Heimathafen | ausverkauft

17.05. Berlin - Festsaal Kreuzberg | ausverkauft

20.05. Berlin - Metropol | ausverkauft

21.05. Berlin - Columbiahalle | ausverkauft

06.06. Berlin - Zitadelle | ausverkauft

07.06. Berlin - Parkbühne Wuhlheide | ausverkauft

27.08. Berlin - Flughafen Tempelhof | ausverkauft

28.08. Berlin - Flughafen Tempelhof | ausverkauft

Live: Die Ärzte ("Buffalo Bill In Rom Tour 2022")

03.06. Hannover - Expo Plaza

04.06. Köln - Rhein Energie Stadion

09.06. Dresden - Rudolf-Harbig-Stadion

18.06. Thun - Stockhorn Arena

24.06. Heilbronn - Frankenstadion

26.06. Bayreuth - Volksfestplatz

18.08. Erfurt - Domplatz

20.08. Bremen - Bürgerweide

26.08. Berlin - Flughafen Tempelhof

03.09. Minden - Weserufer

08.09. Graz - Open Air Messegelände

10.09. Konstanz - Bodenseestadion

11.09. Mannheim - Maimarktgelände

17.09. St. Wendel - Festwiese am Bostalsee

+++ Rammstein haben zusätzliche Konzerte für ihre auf 2022 verschobene Sommer-Tour angekündigt. Für die ausverkauften Konzerte in Nijmegen, Klagenfurth und dem belgischen Ostend gibt es jeweils eine Zusatzshow. Der Tourbeginn findet nun mit einem Konzert in Prag am 14. Mai statt. Eventuell erscheint vor der Tour noch das neue, bereits fertige Album. Der Vorverkauf für die Zusatz-Konzerte beginnt am Mittwoch, den 19. Mai um 15 Uhr über die Website der Band. Mitglieder des Rammstein-Fanclubs "LIFAD" sollen schon ab Montag, den 17. Mai um 15 Uhr auf ein begrenztes Kontingent an Tickets zugreifen können.

Facebook-Post: Rammstein kündigen Zusatz-Termine an

Live: Rammstein (2022)

20.05.2022 Leipzig, Red Bull Arena Leipzig | ausverkauft

21.05.2022 Leipzig, Red Bull Arena Leipzig | ausverkauft

25.05.2022 Klagenfurth, Wörthersee Stadion | ausverkauft

26.05.2022 Klagenfurth, Wörthersee Stadion

31.05.2022 Zürich, Stadion Letzigrund | ausverkauft

04.06.2022 Berlin, Olympiastadion | ausverkauft

05.06.2022 Berlin, Olympiastadion | ausverkauft

10.06.2022 Stuttgart, Cannstatter Wasen | ausverkauft

11.06.2022 Stuttgart, Cannstatter Wasen | ausverkauft

14.06.2022 Hamburg, Volksparkstadion | ausverkauft

15.06.2022 Hamburg, Volksparkstadion | ausverkauft

18.06.2022 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena | ausverkauft

19.06.2022 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena | ausverkauft

+++ Dischord Records hat das Boxset "First Six Dischord Records" angekündigt. Wie der Name bereits vermuten lässt, kompiliert das Boxset die ersten sechs Seven-Inch-EPs des legendären Hardcore-Labels von Minor Threat- und Fugazi-Frontmann Ian MacKaye. Darunter befinden sich die ersten beiden EPs von Minor Threat und "Minor Disturbance" von The Teen Idles, die allererste Dischord-Veröffentlichung. Die sind heutzutage begehrte Sammlerobjekte und werden für teils horrende Summen gehandelt - beispielsweise etwa 650 Euro im Schnitt für die Teen-Idles-EP. Deutlich günstiger ist da das Boxset mit den neu gemasterten EPs mit Nachbildungen der originalen Plattenhüllen und Textblätter für ca. 42 Euro, allerdings ohne Versandkosten und mögliche Zollgebühren. Das Boxset kann über die Labelseite vorbestellt werden. Mehr zur Geschichte von Dischord und den Veröffentlichungen des Labels lest ihr in der aktuellen Ausgabe Nr. 44 unserer Schwester-Zeitschrift MINT.

Instagram-Post: Dischord kündigt Boxset "First Six Dischord Records" an

+++ Torres hat mit der neuen Single "Don't Go Puttin Wishes In My Head" ihr neues Album und eine dazugehörige Tour angekündigt. Die Singer/Songwriterin schickt die Leadsingle "Don't Go Puttin Wishes In My Head" ihrem nächsten Album "Thirstier" voraus, das am 30. Juli über Merge erscheint. Auf die ersten Synthie-Akkorde im Songintro folgt ein ansonsten gitarrenlastiger Indierock-Song mit besonders persönlichen Lyrics: "Ich habe eine sehr tiefe Freude in mir entdeckt, die ich ehrlich gesagt für einen Großteil meines Lebens nicht gespürt habe", kommentiert Mackenzie Scott (bürgerl.) den Song. Im Musikvideo ist sie in der heimischen Küche mit ihrer Partnerin, Künstlerin Jenna Gribbon, zu sehen. Zur Unterstützung des Releases wird Scott im nächsten Jahr für vier Konzerttermine nach Deutschland kommen. Tickets gibt es auf ihrer Webseite, auf der außerdem "Thirstier" vorbestellt werden kann.

Video: Torres - "Don't Go Puttin Wishes In My Head"

Stream: Torres - "Don't Go Puttin Wishes In My Head"

Thirstier by Torres

Cover & Tracklist: Torres - "Thirstier"

01. "Are You Sleepwalking?"

02. "Don’t Go Puttin Wishes In My Head"

03. "Constant Tomorrowland"

04. "Drive Me"

05. "Big Leap"

06. "Hug From A Dinosaur"

07. "Thirstier"

08. "Kiss The Corners"

09. "Hand In The Air"

10. "Keep The Devil Out"

Live: Torres

21.03. Berlin - Frannz Club

22.03. Hamburg - Uebel & Gefährlich

23.03. Köln - Bumann & Sohn

24.03. Heidelberg - Kulturhaus Karlstorbahnhof

25.03. Zürich - Rote Fabrik

+++ Die Rock And Roll Hall Of Fame hat die Neuaufnahmen für dieses Jahr bekannt gegeben. Neben den Foo Fighters wurden Kraftwerk, Tina Turner, The Go-Go's, Jay-Z, Carole King und Todd Rundgren neu mitaufgenommen. Mit den weiteren Sonderkategorien wurden insgesamt 16 Künstler:innen gelistet. Die Einführungszeremonie findet am 30. Oktober im Rocket Mortgage FieldHouse in Cleveland statt und wird auf dem US-Fernsehsender HBO übertragen. "Es ist auch ein seltenes Jahr, in dem drei der sechs Aufnahmen Frauen sind: Tina, Carole und die Go-Go's. Das zeigt einfach die anhaltende Kraft und Relevanz und Anerkennung von Frauen in der Musik", so John Sykes, der Vorsitzende der Rock And Roll Hall Of Fame Foundation. Iron Maiden und Rage Against The Machine hatten eine Normierung erhalten, verpassten jedoch die Aufnahme. Dave Grohl darf sich über die zweite Aufnahme freuen, nachdem Nirvana bereits 2014 die Ehre zuteil wurde. Bisher ist unklar, ob alle Neuzugänge auch live bei der Zeremonie performen werden. Die vollständige Liste der Geehrten ist im offiziellen Video der Bekanntgabe zu finden.

Video: Rock And Roll Hall Of Fame - Bekanntgabe der Nominierten

+++ The Offspring haben ein prima(tisches) Musikvideo zu "We Never Have Sex Anymore" geteilt. Der melancholisch angehauchte Ska-Song über die nachlassende Libido ist nach "Coming For You" und dem Titelsong die dritte Video-Auskopplung des aktuellen Albums "Let The Bad Times Roll". In die Rolle des im Song beschriebenen, im sexlosen Alltag gefangenen Paares schlüpfen im Video zwei Schimpansen. Außerdem dabei ist "Full House"-Ziehvater John Stamos. "We Never Have Sex Anymore" stammt aus den frühen Aufnahmesessions zu "Let The Bad Times Roll", ebenso wie das Musikvideo, das bereits vor Jahren geleakt worden war. Vergleicht man die zwei Videos, fällt auf, dass der ehemalige Bassist Greg Kriesel aus den Aufnahmen der Band entfernt wurde. Kriesel wurde 2019 von der Band gefeuert und verklagte im Anschluss Sänger Dexter Holland und Gitarrist Noodles wegen Markenverletzung und dem Bruch eines Gesellschaftsvertrages.

Video: The Offspring - "We Never Have Sex Anymore"

+++ Wolf Alice haben die neue Single "No Hard Feelings" inklusive Video geteilt und ihren Albumrelease um eine Woche vorverlegt. Nach "The Last Man On Earth" und "Smile" ist der aktuelle Song ein weiterer Vorgeschmack auf das anstehende dritte Album der Alternative-Rock-Band aus London. So wie die Leadsingle ist auch "No Hard Feelings" eine Ballade geworden, diesmal unterstützt von einer beschwingt gezupften und verhallten Gitarre anstatt von ruhigen Klavierakkorden wie auf "The Last Man On Earth". Wie Frontfrau Ellie Rowsell beschreibt, sei der Song jedoch zunächst das ironische Intro zu einem rockigeren Song gewesen, den die Band letztendlich wieder verwarf. "Vielleicht habe ich das Intro erst nicht ernsthaft weiter verfolgt, weil ich Angst hatte einen kompletten Song daraus zu machen. Die Lyrics sind relativ eindeutig und das war erst mal beängstigend", so Rowsell. Auch das Musikvideo spiegelt die Emotionalität des Songs visuell sehr deutlich wider. Das Album "Blue Weekend" erscheint nun am 11. Juni über Dirty Hit/RCA.

Video: Wolf Alice - "No Hard Feelings"

Stream: Wolf Alice - "No Hard Feelings"

+++ Kvelertak haben ein von ihrem aktuellen Album "Splid" inspiriertes Retro-Spiel veröffentlicht. In dem für iOS- und Android-Geräte erhältlichen "Splid: Game Of Doom" sind Chiptune-Varianten von verschiedenen Songs der Platte zu hören, die zudem auf einer gleichnamigen EP erschienen sind. In dem Spiel steuern Fans den Sänger Ivar Nikolaisen durch ein Maisfeld, in dem er die anderen Bandmitglieder finden und sich mit bekannten Figuren aus Songs von "Splid" duellieren muss. "Eure Lieblings-Superhelden sind endlich zurück - in einem Spiel, in dem ihr eine richtige Axt schwingen könnt", so die Band.

Video: Kvelertak - "Splid: Game Of Doom" (Trailer)

Stream: Kvelertak - "Splid (Game Of Doom Version)"