Mastodon teilen neuen Song "Forged By Neron" für DC-Comicserie "Dark Nights: Death Metal"

Foto: Jimmy Hubbard / WMG

Für die ersten drei Ausgaben der neuen Comicreihe "Dark Nights: Death Metal" versammelten DC Comics gemeinsam mit Loma Vista Recordings einen bunten Genremix an Bands für eine begleitende Soundtrack Compilation. Die neue Single "Forges By Neron" von Mastodon ist der mitreißende Opener und gleichzeitige Leadsingle des Comic-Soundtracks, der weitere Features bereithält.

Anfang des Jahres veröffentlichten Scott Snyder und Greg Capullo den letzten Band ihrer neuen DC-Comicreihe "Dark Nights: Death Metal" - die Nachfolger-Serie von "Dark Nights: Metal". Darin befindet sich die Erde in einem dystopischen Zustand und es liegt, wie gewohnt, an der Justice League, sich dem "dunklen Multiversum" zu stellen.

Auf die Buchreihe folgte eine animierte Begleitserie und darüber hinaus erscheint am 18. Juni ein digitaler Soundtrack zu der Geschichte. Der dient jedoch nicht als Soundkulisse zu der animierten Version, wie man traditionell vermuten könnte, sondern versammelt die Begleitmusik zu den ersten drei Comicbuchbänden von "Dark Nights: Death Metal".

Executive-Produzent Tyler Bates führte Interpreten verschiedenster Genres zusammen, wie Rise Against, Denzel Curry, Idles und Soccer Mommy. "Der visuelle Aspekt des Comics ist durch und durch unwiderstehlich und resoniert auf jedem Song des Soundtracks", beschreibt Bates das Projekt.

Als ersten Track der Compilation teilten Mastodon "Forged By Neron", ein für die Band total typisch klingender Sludge-Metal-Song, der als Opener und mit Zeilen wie "Save your weak and dying/ Bring them home" angemessen auf das dunkle Multiversum vorbereitet.

Der "The Dark Nights: Death Metal"-Soundtrack erscheint am 16. Juli auch in physischer Form via Loma Vista. Mastodon derweil hatten im September ihre eigene Compilation "Medium Rarities" herausgebracht und kürzlich gelobt, ihr nächstes Studioalbum noch dieses Jahr veröffentlichen zu wollen.

Video: Mastodon - "Forged By Neron"

Stream: Mastodon - "Forged By Neron"

Cover & Tracklist: "Dark Nights: Death Metal" Soundtrack

01. Mastodon – "Forged by Neron"

02. Chelsea Wolfe – "Diana"

03. Health, Tyler Bates – "Anti-Life" (feat. Chino Moreno)

04. Maria Brink, Tyler Bates – "Meet Me In Fire" (feat. Andy Biersack)

05. Grey Daze – "Anything, Anything"

06. Rise Against – "Broken Dreams, Inc."

07. Manchester Orchestra – "Never Ending"

08. Denzel Curry, PlayThatBoiZay – "Bad Luck"

09. Carach Angren – "Skull With a Forked Tongue"

10. Starcrawler – "Good Time Girl"

11. Gunship, Tyler Bates – "Berserker" (feat. Dave Lombardo)

12. Greg Puciato, Tyler Bates, Gil Sharone – "Now You've Really Done It"

13. Show Me The Body – "Stone Cold Earth"

14. Idles – "Sodium"

15. Soccer Mommy – "Kissing In The Rain"