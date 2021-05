Sleater-Kinney veröffentlichen Single "Worry With You", kündigen neues Album "Path Of Wellness" an

Foto: Karen Murphy

Die Riot-Grrrl-Ikonen Sleater-Kinney veröffentlichen am 11. Juni ihr zehntes Album "Path Of Wellness" und liefern mit "Worry With You" einen ersten Vorgeschmack.

Erst im August 2019 erschien das von St. Vincent produzierte "The Center Won't Hold". Kurz zuvor verließ Langzeit-Schlagzeugerin Janet Weiss die Band. Eine Pandemie später sind die zum Duo geschrumpften Sleater-Kinney mit einem in Eigenregie produzierten Album zurück, für das sie sich Verstärkung von Musiker:innen aus Portland holten, wo die Platte entstand.

Die Erfahrungen der Pandemie finden mit Themen von Einsamkeit und Sehnsucht auch ihren Weg in "Path Of Wellness" und das Video zu "Worry With You". "Worry With You" ist ein erbaulicher, melodischer und schnörkelloser Alternative-Rock-Song im Stil von "The Woods". Das Musikvideo thematisiert Lagerkoller, Depression, aber auch Hoffnung im Lockdown-Leben. LGBTQ-freundlich ist das Video sowieso.

"Path Of Wellness" erscheint am 11. Juni über Mom + Pop und kann im Band-Shop vorbestellt werden. Im Sommer touren Sleater-Kinney mit Wilco in den USA. Termine in Deutschland gibt es noch nicht.

Video: Sleater-Kinney - "Worry With You"

Stream: Sleater-Kinney - "Worry With You"

Cover & Tracklist: Sleater-Kinney - "Worry With You"

01. "Path Of Wellness"

02. "High In The Grass"

03. "Worry With You"

04. "Method"

05. "Shadow Town"

06. "Favorite Neighbor"

07. "Tomorrow's Gate"

08. "No Knives"

09. "Complex Female Characters"

10. "Down The Line"

11. "Bring Mercy"