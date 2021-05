VISIONS Premiere: Indie-Folk-Duo Pools zeigt Livesession zur neuen Single "Grave"

Foto: Something Beautiful Recordings

Bereits am Freitag veröffentlichen Sänger Arvid Hällagård (Greenleaf) und Multiinstrumentalist Fredrik Forell ihr Debütalbum "You & Us" mit ihrem Projekt Pools. Einen letzten Vorgeschmack auf das Album vor dem Release gibt es mit einer Livesession zum neuen Song "Grave" heute bei uns zu sehen.

Wenn ein Musiker wie Fredrik Forell, der sich bisher elektronischer Musik verschrieben hat, mit Arvid Hällagård, dem Frontmann der Stoner-Rock-Band Greenleaf, zu einem gemeinsamen Projekt zusammenkommt, dann stellt sich umso mehr die Frage, welche Einflüsse sich in ihrer Musik verbinden.

Mit ihren ersten Singles "Walk" und "Looking For Trouble" zeigte das Duo aus Schweden bereits: allem voran wird es entspannt. Die soulige, warme Stimme von Hällagård trägt behutsam durch die Songs von Pools und erwecken deutliche Gospel-Assoziationen.

Gepaart mit folkigen Akustikgitarren auf den Spuren von traditioneller Americana-Musik geben sie die passende musikalische Atmosphäre für die Thematik ihres ersten Albums "You & Us". Darauf verarbeitet Hällagård primär seine Scheidung - lyrisch wird das vor allem auf "Grave" deutlich.

Die Zeile "I'm digging us a grave" wiederholt der Sänger immer wieder und erinnert dabei gesanglich an den genauso von Gospel beeinflussten Singer/Songwriter Hozier. Die rhythmisch eingesetzten Synthies und Gitarren geben dem Song zudem einen elektronischen Unterbau und eine poppige Imagine Dragons-Atmosphäre.

Wie die Single "Walk" zuvor performen Pools "Grave" in einer intimen und atmosphärischen Livesession auf dem Youtube-Kanal ihres Labels Something Beautiful Recordings, das es ab jetzt hier bei uns zu sehen gibt.

Das Album "You & Us" erscheint am Freitag, den 14. Mai via Something Beautiful Recordings und kann über Pools' Bandcamp-Seite vorbestellt werden.

Video: Pools - "Grave" (Livesession)