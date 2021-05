Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal sind es Klotz, W!zard und Large Plants.

Klotz

Heimatstadt: Berlin

Genre: Noise, Stoner, Post-Punk

Für Fans von: Rotor, Dyse, Tschaika 21/16

Aus ihren ehemaligen und aktuellen Bands waren sich Jens Bergener (Gesang, Gitarre, Synths), Schlagzeuger Michael Kaufung, Gitarrist Daniel Körner (Ex-This Is Ghost Country) und Bassist Eiselt (Samsara Blues Experiment / Rodeo Drive) bereits seit Jahren bekannt. Die Idee, ein gemeinsames musikalisches Projekt zu starten, stand schon eine Weile im Raum. Der Song "Monotonie" entstand skizzenhaft bereits in der erste Jahreshälfte 2020 am Schreibtisch von Bergener, der gerade in einen dieser ostigen Plattenbauten am Alexanderplatz gezogen war. Das Stück verarbeitet die bleierne Zeit der Pandemie-Monate und den anhaltenden musikalischen und gesellschaftlichen Stillstand mit post-punkigen Drums, repetitiven Fuzz-Gitarren und Retro-Synthiesequenzen. Für die Aufnahmen konsultierten Klotz Produzent und Toningenieur Richard Behrens (Ex-Heat / Samsara Blues Experiment und Live-Mixer von Kadavar) und sein Berliner Big Snuff Studio. Gemastert wurde von Beatsteaks-Percussionist Dennis Kern im Kreuzberger Studio Wong.

Bandcamp | Facebook

Stream: Klotz - "Baum fällt"

Baum fällt (Version Zukunft). by KLOTZ

Video: Klotz - "Monotonie"

W!zard

Heimat: Bordeaux, Frankreich

Genre: Noise, Post-Hardcore

Für Fans von: Metz, Heads, Throat

"Noisig und depressiv", so beschreiben sich W!zard, nur echt mit Ausrufezeichen. Die drei Franzosen veröffentlichten in Eigenregie zwei EPs in 2016 und 2017, bis 2018 ihr unbetiteltes Debütalbum folgt. Romain Arnault (Bass, Gesang), Manuel Cayla (Gitarre, Gesang, Synthetizer) und Finn Sally (Schlagzeug, Samples) legen am 4. Juni mit "Definitely Unfinished" via Luik eine weitere EP nach - aufgenommen mit Amaury Sauvé, der schon mit Birds In Row gearbeitet hat. Doch: So wahnsinnig depressiv klingt die Band gar nicht unbedingt. Ihr Noise besitzt auch Einflüsse aus Post-Hardcore, Math-Rock und bisweilen halbwegs freundlichem Indie.

Bandcamp | Facebook

Album-Stream: W!zard - "Wizard"

Wizard (2018) by W!ZARD

Video: W!zard - "Bones"

Video: W!zard - "Quick Violence"

Large Plants

Heimatstadt: Bedford, UK

Genre: Psychedelic, Folk

Für Fans von: Wolf People, Dungen, Unknown Mortal Orchestra

So einen ausgewogenen Schuhkarton-Sound zwischen Psychedelic und Folk-Texturen kann nur einer: Jack Sharp, ehemaliger Sänger und Gitarrist der britischen Psychedeliker Wolf People, der ab jetzt noch ein neues Projekt hat. Large Plants klingen nicht wirklich anders als seine alte Band, aber das macht ganz und gar nichts. Geschrieben hat Sharp seine melancholische Psych-Ballade "The Carrier" während der Tour-Pausen - doch die richtige Reife hatte das Stück erst, als er es im Lockdown-Sommer von 2020 aufgenommen hat, und zwar in der alten Scheune eines Freundes. Dort ist angeblich noch eine ganze Tonne postapokalyptischen Biker-Rocks entstanden. Freuen wir uns drauf!

Facebook | Bandcamp

Stream: Large Plants - "The Carrier"