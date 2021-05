Desert-Rock-Supergroup Stöner teilt Song "Nothin'"

Das Trio Stöner um Nick Oliveri und Brant Bjork veröffentlicht Ende Juni sein Debütalbum. Einen ersten Track gibt es davon bereits zu hören.

Selbstironie, wir hör'n dir trapsen - oder wie ist es sonst zu erklären, dass sich drei Typen aus dem Desert-Rock/Stoner-Umfeld ausgerechnet Stöner nennen, natürlich nur echt mit rock'n'rolligem Umlaut. Das Trio besteht aus Gitarrist Brant Bjork (Ex-Fu Manchu, Ex-Kyuss), Bassist Nick Oliveri (Mondo Generator, Ex-Kyuss, Ex-Queens Of The Stone Age) und Ryan Gut, dem Schlagzeuger aus Brant Bjorks Band.

Bei dem Line-up verwundert es kaum, dass "Nothin'", der erste Song des für den 25. Juni via Heavy Psych anstehenden Albums "Stoners Rule" nach einem klassischen Bjork-Tune klingt: groovy, nach kalifornischer Wüste. Dort, in der Rad Cabin in Joshua Tree wurde die Platte von Yosef Sanborn aufgenommen.

Stream: Stöner - "Nothin'"

Cover & Tracklist: Stöner - "Stoners Rule"

01. "Rad Stays Rad"

02. "The Older Kids"

03. "Own Yer Blues"

04. "Nothin'"

05. "Evel Never Dies"

06. "Stand Down"

07. "Tribe / Fly Girl"