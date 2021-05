Frank Turner veröffentlicht neue Single "The Gathering"

Foto: Universal Music

UK-Singer/Songwriter Frank Turner hat den neuen Song "The Gathering" online veröffentlicht. Der ist eine punkige Hymne auf den hoffentlich bald bevorstehenden Moment, wenn endlich wieder Menschenmengen auf Konzerten dicht an dicht miteinander schwitzen. Unterstützung hat Turner dafür von seinen Kollegen Jason Isbell und Dominic Howard (Muse) bekommen.

"The first time that the beat drops in the bar, it's going to be biblical!": Schon ab der ersten Zeile formuliert Frank Turner in "The Gathering" jene Gedanken, die sich viele Konzertgänger:innen wohl auch schon mal gemacht haben dürften, die seit über einem Jahr jenen Moment herbeisehnen, wenn sie endlich wieder mit ihrer Clique zusammen in Bar, Club oder Arena zu Livemusik feiern können. Diesem Gefühl redet Turner auch im Verlauf des Songs immer weiter das Wort, "I've been missing the feeling when we close the gaps between us", singt er im Refrain über die Intimität, die zwischen Musiker:innen und Publikum entstehen kann. Später ruft er nochmal das Gefühl von Isolation und Pflichterfüllung der vergangenen zwölf Monate wach, um dann nur umso stärker zu betonen, wie wundervoll dieser Moment werde, wenn alle wieder zusammenkommen - und lässt den Song in einer dramatischen Beschwörung des Szenegefühls von Fans und und Musiker:innen mit Groupshouts gipfeln.

Die Botschaft des von Rich Costey produzierten Tracks unterstreichen im Lyric-Video nicht nur schwitzige Live-Szenen aus Turners Archiv, sondern auch ein knackiger, treibender Singer/Songwriter-Punk, in den Turner mit seinem aufgekratzten Gesang jede Menge Herzblut legt. Sein Kollege Jason Isbell verleiht dem ganzen gegen Ende dann noch extra Punch mit einem hochoktanigen Gitarrensolo, während Muse-Drummer Dominic Howard am Schlagzeug ordentlich reinhaut.

"Es geht um den Moment, wenn du in einem Raum mit lauter Menschen zusammenkommst, dich an jemand Fremdes anlehnst, laut den Refrain mitsingst und den Text durcheinanderbringst", so Turner über den neuen Song, der für ihn auch einen sehr persönlichen Bezug hat: "Das größte Ding an dieser Lockdown-Erfahrung war für mich die Identitätsfrage. Ich der Typ, der auf Tour geht, der war ich, seit ich 16 Jahre alt war. Ich habe nicht mehr so oft Nacht für Nacht im selben Bett geschlafen, seit ich sieben war."

Turner hatte im Spätsommer 2019 sein aktuelles Album "No Man's Land" veröffentlicht, auf dem er fast ausschließlich Songs über bedeutende Frauen der Weltgeschichte gesungen hatte. 2020 hatte er sich die Pandemie mit zwei Split-Releases vertrieben, "West Coast Vs. Wessex" mit NOFX und kürzlich "Buddies II: Still Buddies" mit Jon Snodgrass. Außerdem spielte er zu seinem Geburtstag ein Livestream-Konzert.

Im Sommer wird Turner in Großbritannien einige Open-Air-Shows spielen, Termine auf dem europäischen Festland sind bisher noch nicht bekannt.

Lyric-Video: Frank Turner - "The Gathering"

Stream: Frank Turner - "The Gathering"