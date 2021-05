Modest Mouse streamen neuen Song "We Are Between", kündigen Album "The Golden Casket" an

Foto: James Joiner

Modest Mouse sind zurück: Nach längerer Funkstille streamt die Band um Frontmann Isaac Brock die neue Single "We Are Between". Die ist ein erster Appetithappen vom neuen Album "The Golden Casket", das im Juni erscheinen wird.

Um Modest Mouse gab es in den vergangenen Jahren ein gewisses Hin und Her: Schon zur Veröffentlichung ihres bis dato letzten Albums "Strangers To Ourselves" - bis zu dessen Erscheinen damals satte acht Jahre seit dem Vorgänger "We Were Dead Before The Ship Even Sank" (2007) vergangen waren - hatte Isaac Brock 2015 davon gesprochen, mit einer weiteren Platte schon ziemlich weit zu sein und einen Release 2016 anzupeilen.

Dann herrschte jedoch länger Funkstille, erst 2019 waren als Record Store Day-Single die beiden neuen Tracks "Poison The Well" sowie die B-Seite "I'm Still Here" zu hören gewesen, die jedoch ebenso wenig in einem Album-Kontext standen, wie die dritte Standalone-Single "Ice Cream Party" von Ende 2019.

Nun legt die Band endlich wieder los: Mit dem stampfenden, aber nicht vollends überdrehten "We Are Between" machen Modest Mouse den Weg frei für ihr neues Album "The Golden Casket", das am 25. Juni via Epic/Sony erscheint. Produziert wurde die Platte von Dave Sardy and Jacknife Lee, aufgenommen in Los Angeles sowie Modest Mouse' eigenem Studio in Portland. Fans können das Album vorbestellen.

Visualizer-Video: Modest Mouse - "We Are Between"

Stream: Modest Mouse - "We Are Between"

Cover & Tracklist: Modest Mouse - "The Golden Casket"

01. "Fuck Your Acid Trip"

02. "We Are Between"

03. "We're Lucky"

04. "Walking And Running"

05. "Wooden Soldiers"

06. "Transmitting Receiving"

07. "The Sun Hasn't Left"

08. "Lace Your Shoes"

09. "Never Fuck A Spider On The Fly"

10. "Leave A Light On"

11. "Japanese Trees"

12. "Back To The Middle"