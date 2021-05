The Black Keys veröffentlichen neue Single und Musikvideo zu "Going Down South"

Foto: Joshua Black Wilkins

The Black Keys liefern mit der Single "Going Down South" und dem dazugehörigen Video einen zweiten Vorgeschmack auf das Blues-Coveralbum "Delta Kream".

Das kommende The Black Keys-Album "Delta Kream" steht ganz im Zeichen einer Rückkehr zu den Wurzeln. Nicht nur den Bluesrock-Wurzeln des Duos aus Dan Auerbach und Patrick Carney, sondern zu den Wurzeln des ureigenen amerikanischen Ausdrucks und der Wiege von Pop und Rock - dem Blues, dem Afro-Amerikaner:innen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Mississippi-Delta Leben einhauchten.

In diese Gegend entführt auch "Going Down South", nach dem John-Lee-Hooker-Cover "Crawling King Snake" die zweite Single des kommenden Coveralbums. "Going Down South" stammt vom Mississippi-Original R.L. Burnside, der ihn 1968 für sein wenig beachtetes Debütalbum aufnahm. 1996 folgte eine bekanntere Version zusammen mit Blues-Punk Jon Spencer und dessen Band.

Ist das Original ein düsterer, verrauchter Blues mit einer ganz eigenen Coolness, bringen The Black Keys den Song mit Band-Arrangement und Auerbachs hohem Gesang in eine andere, weniger dunkle, aber ebenso melancholische Richtung. Das dazugehörige Video mischt eine Live-Performance der Band mit atmosphärischen Impressionen aus dem Bundesstaat Mississippi.

"Das war einer von R.L. Burnsides Hits", kommentiert der Black-Keys-Frontmann. "Wir haben uns in unserer Version mit dem Falsetto und der Percussion etwas von Original entfernt, aber wir mochten wie es in dem Moment klang. Es ist einer meiner Lieblingssongs auf dem Album geworden."

Mit "Poor Boy A Long Way From Home" wird ein weiterer R.L.-Burnside-Song auf "Delta Kream" zu finden sein. Andere auf dem Album gecoverte Blues-Musiker sind Junior Kimbrough, Big Joe Williams und Mississippi Fred McDowell. "Delta Kream" erscheint am 14. Mai über Easy Eye Sound/Nonesuch/Warner und kann über die Band-Website vorbestellt werden.

Video: The Black Keys - "Going Down South"

Stream: The Black Keys - "Going Down South"