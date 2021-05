VISIONS Mixtape: Die besten Rock-Schlagzeuger*innen

Wer sind die besten Schlagzeuger*innen des Rock? In VISIONS 338 versuchen wir uns in Form einer Bestenliste an einer Antwort - und liefern euch hier die passende Playlist mit jeder Menge beeindruckenden Drum-Momenten.

"Wenn Berge sprechen könnten, sie würden klingen wie John Bonham" - Stewart Copeland, bekannt geworden als The Police-Schlagzeuger, lässt in unserer langen Story in VISIONS 338 nicht nur seiner Begeisterung für den legendären Led Zeppelin-Drummer freien Lauf, sondern feiert auch das Instrument insgesamt. Und nicht nur mit ihm macht es etwas, wenn Schläge auf Bassdrum, Snare, Hi-Hat, Becken, Toms und mehr sich zu einem mitreißenden Rhythmus formen: Drums sind der Motor des Rock.

In unserem neuen Heft haben wir daher einerseits einen Blick auf die Faszination für und Geschichte des Schlagzeugspiels im Kontext von Rockmusik geworfen und dafür neben Copeland auch Stefanie Mannaerts (Brutus), Dave Lombardo (Ex-Slayer) und Brad Wilk (Rage Against The Machine) zu ihren Erfahrungen befragt. Außerdem haben wir eine Liste mit den 55 besten Rockdrummer*innen zusammengestellt und ihnen und ihrem Spiel kurze Porträts gewidmet, inklusive einiger besten Momente am Drum-Kit.

Weil man deren Qualitäten dann natürlich auch gleich nachhören möchte, haben wir euch die passende Spotify-Liste zusammengestellt, die beispielhaft je ein Song-Highlight unserer Drum-Favoriten enthält - von Hardrock bis Prog, von Punk bis Indie. Nur die Jazz-Größen haben wir ausgespart, sie tauchen aber natürlich als Vorbilder in vielen Porträt-Texten auf.

Und weil es auf Spotify leider keinen richtig treffenden Song mit Muppets-Schlagzeug-Vieh Animal gibt, haben wir euch den flauschigen Drum-Meister aus der Puppenstube zumindest hier unten mit einem seiner schönsten Drum-Battles eingebunden - gegen Dave Grohl.

Spotify-Playlist: Die besten Schlagzeuger*innen

Video: Animal vs. Dave Grohl