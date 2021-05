Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal sind es Blood Lemon, Action/Adventure und Source.

Blood Lemon

Heimatstadt: Boise, Idaho

Genre: Alternative-Rock, Heavy Rock, Doom

Für Fans von: Chelsea Wolfe, Blackwater Holylight, Black Math Horseman

Ein beachtliches Debütalbum haben Blood Lemon da am 23. April im Eigenvertrieb veröffentlicht. Seit Januar hat das Trio mit Songs davon geteasert. Schnell wurde klar, dass es sich um eine einzigartige Mischung aus 90s gefärbtem Alternative Rock mit düsterer Doom/Occult-Rock-Schlagseite handelt, ohne dabei nennenswerte Klischees zu bedienen. Das Ergebnis sind neun Songs im Vier-Minuten-Radius, dicht inszeniert und mit Synthesizer, Piano und sogar einem Kontrabass um einige Texturen bereichert.

Bandcamp | Facebook

Album-Stream: Blood Lemon - "Blood Lemon"

Blood Lemon by Blood Lemon

Video: Blood Lemon - "Black-Capped Cry"

Action/Adventure

Heimat: Chicago, Illinois

Genre: Pop-Punk, Emocore

Für Fans von: New Found Glory, Four Year Strong, Senses Fail

Von Alben scheinen die fünf Musiker hinter Action/Adventure nicht viel zu halten. Dafür ist mit "Pulling Focus" am 30. April die bereits fünfte EP seit 2015 erschienen. Ihren Stil haben Sänger Blake Evaristo, Gitarrist und Sänger Brompton Jackson, Gitarrist Oren Trace, Schlagzeuger Adrian Brown und Bassist Alex Oregel von Beginn an beherrscht. In den poppigen Emo-Punk der Band drängeln sich immer wieder dicke Metal-Gitarren und Double-Bass-Akzente, ohne, dass die Sache in unnötige Metalcore-Gefilde abdriftet. Ihr Mission-Statement ist übrigens #PopPunkInColor - immerhin sind alle Mitglieder hinter der Band BIPOC und wollen zeigen, dass das sonst häufig als Spielwiese für weiße Boys herhaltende Genre offen für und repräsentiert von allen auf und abseits der Bühne sein sollte.

Bandcamp | Facebook

Stream: Action/Adventure - "Pulling Focus"-EP

Pulling Focus by Action/Adventure

Video: Action/Adventure - "Semi-Prologue"

Video: Action/Adventure - "Poser"

Stream: Action/Adventure - "Going Heel"-EP

Going Heel by Action/Adventure

Stream: Action/Adventure - "Last Minute Stuntman"-EP

Last Minute Stuntman by Action/Adventure

Source

Heimatstadt: Boulder, Colorado, USA

Genre: Alternative Metal, Prog Rock

Für Fans von: Tool, Chevelle, Karnivool

Klar lassen sich die Vorbilder von Source klar raushören - aber das bedeutet ja nicht, dass das Trio nicht aus guten Songwritern und talentierten Musikern bestehen würde. 2013 haben sich Source gegründet, 2016 veröffentlichen sie ihr Debüt "Return To Nothing", 2019 "Totality". Mit "Ethereal Self" steht für den 25. Mai das dritte Album an - voll mit durchkomponierten Alternative-Prog-Rock-Epen, deren Vibe und Inhalte sie aus Philosophie, Meditation, Yoga und anderen Achtsamkeitspraktiken speisen.

Facebook | Website

Video: Source - "Serpent"

Video: Source - "Memories Of Yesterday" (Radio Edit)

Video: Source - "Benjamin"

Video: Source - "Totally"