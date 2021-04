At The Gates streamen neuen Song "Spectre Of Extinction"

Foto: Ester Segarra / Century Media Records

Die Melodic-Death-Metaller At The Gates präsentieren mit "Spectre Of Extinction" den Opener ihres neuen Albums "The Nightmare Of Being". Heute Abend erscheint noch ein Video dazu.

Am 2. Juli erscheint via Century Media mit "The Nightmare Of Being" das siebte Album der Melodic-Death-Pioniere At The Gates aus Göteborg. Es ist nach "At War With Reality" (2014) und "To Drink From The Night Itself" (2018) das bereits dritte Album nach der Reunion von 2008.

Den Opening-Track des neuen Albums - "Spectre Of Extinction" - gibt es nun als Stream und als Video. Das fast fünfminütige Stück beginnt mit akustischen Gitarren, die danach aufbranden in einen epischen, triumphalen Auftakt, um ab Minute 1:23 in den galoppierenden Melodic-Death umzuschwingen, den die Band miterfunden hat.

Das Stück hat mit King-Diamond-Gitarrist Andy La Rocque einen Gast an der Co-Leadgitarre dabei. Das Video wurde von Patric Ullaeus inszeniert, der unter anderem bereits mit Arch Enemy, In Flames und Dimmu Borgir gearbeitet hatte. Es feiert heute Abend um 18 Uhr Premiere bei Youtube.

Die Band kommentiert: "Es ist sehr schwer zu entscheiden, welchen Song man als ersten der Öffentlichkeit vorstellen soll - besonders bei diesem Album, das so viele Schichten und Texturen hat. Wir hatten jedoch das Gefühl, dass dieser Opening-Track das allgemeine Gefühl der Platte gut repräsentiert. Es hat die musikalische Tiefe, die man von einem At-The-Gates-Stück erwarten würde, und es trägt die Intensität und Dringlichkeit in sich, die wir immer mit unserer Musik rüberbringen wollten."

"Was das Video angeht, war es wundervoll, unsere Zusammenarbeit mit Patric Ullaeus weiterzuführen, weil er unsere musikalische Vision versteht und gewillt ist, in die Vollen zu gehen, um die inneren Dimensionen des Songs zu portraitieren. [...] Der Text handelt vom Willen der Menschheit - und wie dieser mit unserem Gewissen kollidiert - und unserem Wissen über unsere Sterblichkeit."

Stream: At The Gates - "Spectre Of Extinction"

Video: At The Gates - "Spectre Of Extinction"