Karnivool kündigen Livestream "The Decade Of Sound Awake" an

Die australischen Alternative-Prog-Rocker Karnivool wollen am 12. Mai ihr 2009er Album "Sound Awake" in voller Länge spielen.

Die Auffrührung von "Sound Awake" soll am 12. Mai im Heath Ledger Theatre in Karnivools Heimatstadt Perth stattfinden. Neben der Platte soll es auch neues Material von der Band zu hören geben.

Ursprünglich war "The Decade Of Sound Awake" als Australien-Tour für 2020 geplant, aber COVID-19 hat diesen Plan dann leider über den Haufen geschmissen.

Sänger Ian Kennedy kommentiert das neuerliche Unternehmen wie folgt: "Einzutauchen in 'Sound Awake' in seiner Gänze war eine süße Erinnerung an die Schichten und die Komplexität, die es zu einer unserer wichtigsten Platten machen. Die Musik zerrt in komplexe Richtungen, ich entdecke immer wieder etwas Neues, wenn ich mich in den emotionalen Turbulenzen verliere."

Die Band verkündet außerdem: "Dieses einmalige Livestream-Event bringt die 'The Decade Of Sound Awake'-Show direkt in euer Zuhause. Es gibt das komplette zweite Album und neues Material, eine Bläsersektion, immerhin ein Yiidaki (Didgeridoo) und erstmals proper auf Film festgehalten: 'Fade'."

"Um unseren Fans rund um die Welt gerecht zu werden, wird dieses Live-Event versetzt in verschiedenen Zeitzonen ausgestrahlt. Wir haben den angenehm symmetrischen 12.5.21, eine Mittwochnacht, ausgewählt."

"Es gibt keine Begrenzungen, auf welchem Stream ihr guckt - also wählt euch einfach den angenehmsten Zeitraum. Die Ticketpreise sind inklusive der Booking-Gebühren und örtlichen Steuern, es gibt keine versteckten Kosten. Das Ticket bekommt ihr auf der Website unserer Band. Schnappt euch allerhand Getränke und habt Spaß mit uns."

Karnivool hatten eigentlich auch Pläne für eine Europatour. Sie wurde kürzlich auf Mai 2022 verschoben. Tickets bekommt ihr bei Eventim.

