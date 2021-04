Die Ärzte kündigen Sommertour für 2022 an

Foto: Joerg Steinmetz

Die Ärzte legen mit weiteren Konzertterminen nach: Neben der zuletzt auf Ende 2021 verschobenen Arena-Tour zum aktuellen Album "Hell" sowie der schon für das Folgejahr angekündigten Berlin-Tour sollen 2022 nun auch Fans in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Genuss von Sommer-Shows der "besten Band der Welt" kommen - offenbar anlässlich eines weiteren neuen Albums.

Die ursprünglich für 2020 angekündigte und mittlerweile auf Ende 2021 verschobene Arena-Tour von Die Ärzte anlässlich der nach langer Wartezeit erschienenen neuen Studioplatte "Hell" war für Fans Lichtblick und Wermutstropfen zugleich: Nach längerer Live-Pause kommt die selbsternannte "beste Band der Welt" (aus Berlin!) endlich mal wieder richtig auf Tour - aber natürlich waren so gut wie alle Shows in kürzester Zeit ausverkauft. Auch die zuletzt für Sommer 2022 angekündigte Berlin-Tour der Band war wegen der kleinen Clubs, nur wenigen Open-Air-Shows und eben der Beschränkung auf die Heimatstadt des Trios keine komplette Erleichterung für Ärzte-Fans im gesamten deutschsprachigen Raum.

Die folgt jedoch jetzt: Rund um die Berlin-Tour spielen die Ärzte in Deutschland, Österreich und der Schweiz 14 weitere Arena- und Stadion-Termine. Weil darunter auch weniger typische Konzert-Städte wie Heilbronn, Thun oder Minden sind, sollten damit endlich alle Fans der Band eine Chance haben, die Super Drei in ihrer Region zu sehen. Und mit einer weiteren 2022er-Show im Berliner Flughafen Tempelhof im August (die nominell aber nicht zur Berlin-Tour gehört) ist die Band dort nun sogar drei Abende in Folge zu sehen. Alle Termine findet ihr unten.

Tickets gibt es ab Donnerstag, den 29. April um 17 Uhr ausschließlich über die Webseite der Band. Fans können für Konzerte dieser Tour maximal vier Karten pro Besteller*in kaufen, diese sind soft personalisiert (der Name muss handschriftlich auf dem Ticket eingetragen werden). Wie immer empfiehlt die Band, vorab ein Kundenkonto anzulegen, um zum Bestellzeitpunkt im Falle großen Andrangs vorbereitet zu sein. Außerdem rät sie wie gewohnt davon ab, Tickets bei Dritthändlern zu kaufen, da diese mit großer Wahrscheinlichkeit gefälscht seien.

Alle Tourtermine werden die Ärzte nach eigenen Angaben wohl mit einem weiteren neuen Album im Gepäck bestreiten: "Was hat 19 neue die Ärzte-Lieder & erscheint im Herbst?" lautete kürzlich die offensichtliche Andeutung der Band, der bislang noch keine konkreten Angaben folgten, wann und unter welchem Namen das neue Album erscheinen werde.

Als nächstes steht aber am 14. Mai erstmal ein Vinyl-Single-Release der "Hell"-Single "Ich, am Strand" an. Der kommt mit Download-Code sowie auf der B-Seite mit dem Hörspiel "Treffen sich zwei Punker" sowie einer Variante der A-Seite. Fans können die Veröffentlichung vorbestellen.

Live: Die Ärzte ("In The Ä Tonight"-Tour 2021)

30.10. Berlin - Max-Schmeling-Halle | ausverkauft

31.10. Berlin - Max-Schmeling-Halle | ausverkauft

02.11. Frankfurt/Main - Festhalle | ausverkauft

03.11. Frankfurt/Main - Festhalle | ausverkauft

09.11. Hannover - ZAG-Arena | ausverkauft

10.11. Hannover - ZAG-Arena | ausverkauft

11.11. Bremen - ÖVB Arena | ausverkauft

15.11. Leipzig - Arena Leipzig | ausverkauft

16.11. Leipzig - Arena Leipzig | ausverkauft

18.11. Köln - Lanxess Arena | ausverkauft

26.11. Chemnitz - Messe-Arena | ausverkauft

28.11. Erfurt - Messehalle | ausverkauft

30.11. Dortmund - Westfalenhalle 1 | ausverkauft

01.12. Dortmund - Westfalenhalle 1 | ausverkauft

02.12. Dortmund - Westfalenhalle 1 | ausverkauft

05.12. Hamburg - Barclaycard Arena | ausverkauft

06.12. Hamburg - Barclaycard Arena | ausverkauft

08.12. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle | ausverkauft

09.12. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle | ausverkauft

11.12. Bad Gastein - Sound & Snow

14.12. Zürich - Hallenstadion | ausverkauft

15.12. Zürich - Hallenstadion | ausverkauft

17.12. Wien - Stadthalle | ausverkauft

18.12. Wien - Stadthalle | ausverkauft

20.12. München - Olympiahalle | ausverkauft

21.12. München - Olympiahalle | ausverkauft

Live: Die Ärzte ("Berlin Tour" 2022)

07.05. Berlin - Schokoladen | ausverkauft

09.05. Berlin - Privatclub | ausverkauft

10.05. Berlin - Frannz Club | ausverkauft

12.05. Berlin - Lido | ausverkauft

13.05. Berlin - SO36 | ausverkauft

16.05. Berlin - Heimathafen | ausverkauft

17.05. Berlin - Festsaal Kreuzberg | ausverkauft

20.05. Berlin - Metropol | ausverkauft

21.05. Berlin - Columbiahalle | ausverkauft

06.06. Berlin - Zitadelle | ausverkauft

07.06. Berlin - Parkbühne Wuhlheide | ausverkauft

27.08. Berlin - Flughafen Tempelhof | ausverkauft

28.08. Berlin - Flughafen Tempelhof | ausverkauft

Live: Die Ärzte ("Buffalo Bill In Rom Tour 2022")

03.06. Hannover - Expo Plaza

04.06. Köln - Rhein Energie Stadion

09.06. Dresden - Rudolf-Harbig-Stadion

18.06. Thun - Stockhorn Arena

24.06. Heilbronn - Frankenstadion

26.06. Bayreuth - Volksfestplatz

18.08. Erfurt - Domplatz

20.08. Bremen - Bürgerweide

26.08. Berlin - Flughafen Tempelhof

03.09. Minden - Weserufer

08.09. Graz - Open Air Messegelände

10.09. Konstanz - Bodenseestadion

11.09. Mannheim - Maimarktgelände

17.09. St. Wendel - Festwiese am Bostalsee