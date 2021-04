Dinosaur Jr. teilen Video zur neuen Single "Take It Back"

Foto: Cara Totman

Dinosaur Jr. haben den Song "Take It Back" samt Musikvideo veröffentlicht. Er ist die dritte und letzte Singleauskopplung, bevor morgen das neue Album "Sweep It Into Space" erscheint - unsere Platte der Woche.

"Take It Back" fällt unter den bisher veröffentlichten Songs aus "Sweep It Into Space" ein wenig aus dem Rahmen. Im Gegensatz zu der melancholischen Atmosphäre der beiden Vorgänger-Singles "I Ran Away" und "Garden" hat "Take It Back" eine gewisse Leichtigkeit.

Dafür sorgt vor allem die Eingangs-Melodie im jamaikanisch angehauchten Blue-Beat-Rhythmus, die J Masics mit einem digitalen Mellotron einspielte. Mit Einsatz von Fuzz-Gitarren und dominanten Gitarren-Soli findet "Take It Back" auch wieder zum typischen Dinosaur Jr.-Sound zurück.

Im mitgelieferten Stop-Motion-Video verbindet Regisseur Callum Scott-Dyson Animationen von Knetfiguren mit bunten Bild-Collagen. Inspiriert von der Kreatur auf dem Albumcover von "Sweep It Into Space", lässt er das Monster als Knetfigur surreale Abenteuer erleben.

Zur Feier der Album-Veröffentlichung streamen Dinosaur Jr. in der Nacht vom 1. auf den 2. Mai ein Konzert aus dem Sinclair in Boston - nach deutscher Zeit ab 3 Uhr morgens. Tickets und exklusiven Merchandise mit VIP-Zutritt zum Soundcheck sind auf der Band-Webseite erhältlich.

"Sweep It Into Space" erscheint morgen über Jagjaguwar/Cargo. Zu der Entstehung des neuen Albums könnt ihr Genaurers in unserer Story aus der aktuellen VISIONS 337 nachlesen.

Video: Dinosaur Jr. - "Take It Back"

Stream: Dinosaur Jr. - "Take It Back"