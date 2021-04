Foo Fighters teilen animiertes Video zu "Chasing Birds"

Foto: Danny Clinch

Die Foo Fighters haben ein animiertes Musikvideo zu ihrem Song "Chasing Birds" veröffentlicht. Der zurückgelehnte Track vom aktuellen Album "Medicine At Midnight" wird nun von einer Art LSD-Trip in der Wüste begleitet.

Dave Grohl wacht im Video zu "Chasing Birds" als animierte Zeichentrickfigur in einem Wüsten-Canyon auf - und erlebt beim Wandern und Performen in eben diesem genau wie seine Foo Fighters-Bandkollegen eine Art Drogentraum, bei dem die bunten Farben und Formen der Umgebung immer wieder zerfließen und verschwimmen. Unten könnt ihr mit dem Clip in die bunte Entspannung eintauchen, psychedelisch in all eure Einzelteile zerfallen, seltsame Fantasiewesen sehen und der Schwerkraft trotzen.

Damit hat nach der Leadsingle "Shame Shame" aus dem vergangenen Jahr, "Waiting On A War" und "No Son Of Mine" ein vierter Track des neuen Albums "Medicine At Midnight" ein Musikvideo spendiert bekommen. Die neue Platte war Anfang Februar erschienen, die Band hatte es seitdem mit allerhand Sessions und Performances - auch akustisch - beworben.

Am 8. Mai sind die Foo Fighters für ein weltweites Streaming-Event gebucht, nur einen Monat später wollte die Band eigentlich in der ausverkauften Berliner Waldbühne live auftreten. Allerdings gab die Band vor wenigen Tagen die Verschiebung der meisten ihrer europäischen Tourdates bekannt. Zum Termin in der Waldbühne sollen aber erst später Infos folgen.

Abseits seiner Hauptband hatte Frontmann Dave Grohl kürzlich nicht nur eine Autobiografie mit Anekdoten und Erzählungen aus seiner langen Karriere für Oktober angekündigt, sondern auch einen Trailer der von ihm als Regisseur betreuten Van-Touring-Doku "What Drives Us" veröffentlicht und mit Rolling Stones-Sänger Mick Jagger den Song "Eazy Sleazy" gemacht.

Video: Foo Fighters - "Chasing Birds"

Live: Foo Fighters + The Pretty Reckless

08.06. Berlin - Waldbühne | ausverkauft