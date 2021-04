Happy 4/20: Unsere Playlist zum Weltkiffertag

Der 20. April ist vor allem für Stonerrocker ein heiliger Tag. Aber die Kiffer-Kultur ist auch wichtiger Bestandteil vieler anderer Genres. Aus gegebenem Anlass haben wir die dazu passende Playlist gebastelt.

Wer hätte gedacht, dass aus einem Treffen von fünf High-School-Schülern um 16:20 Uhr und ihrer Suche nach Cannabis-Pflanzen im Jahr 1971 (so die Legende) ein global zelebrierter Feiertag wird? Und die Uhrzeit in ihrer digitalen Schreibart "4:20" zu einer Art geflügeltem Wort oder Logo für eine ganze Subkultur wird?

Zur richtigen Dröhnung muss auch die Musik richtig dröhnen, und aus dem Kontext der Pflanze sind in den vergangenen 70 Jahren unzählige Song-Klassiker in sämtlichen Genres entstanden. Spätestens in den 90ern ist mit dem Stonerrock sogar ein danach benanntes Genre daraus hervorgegangen, das sich vor allem im VISIONS-Kosmos nach wie vor größter Beliebtheit erfreut.

Passend zum 50. Jubiläum des grünsten aller Feiertage haben wir die passende Playlist parat: von Klassikern wie Black Sabbaths "Sweet Leaf" zum Stoner-Doom von Sleep und Electric Wizard über die üblichen Verdächtigen Cypress Hill und Ice Cube zu trippigen Beats von Dexter ist für alle Geschmäcker etwas dabei.

Ist euch der Stoff nicht hart genug, bevorzugt ihr bestimmt den bösen Bruder Sludge Metal. Dazu gibt es passend zur großen Story in VISIONS 337 auch eine entsprechende Playlist.

Mehr von uns kuratierte Playlisten findet ihr auf unserem Spotify-Profil.

Spotify-Playlist: "4/20"