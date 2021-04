Beatsteaks veröffentlichen ihre "Wohnzimmer"-EP erstmals auf Vinyl und digital

Die Beatsteaks veröffentlichen die ursprünglich 2002 als CD erschienene "Wohnzimmer"-EP zum ersten Mal auf Vinyl - und müssen sich nach reißendem Absatz "was überlegen".

Obwohl die Neuauflage der "Wohnzimmer"-EP erst am 1. Mai erscheint, ist das auf 1.000 Stück limitierte Vinyl bereits nach weniger als einem Tag vergriffen. "Die 'Wohnzimmer EP' ist erstmal alle, bitte keine überteuerte bei Ebay kaufen, wir überlegen uns was", teilten die Beatsteaks auf Facebook mit.

Für alle, die keine der neu gemasterten Twelve-Inches ergattern konnten, ist die EP seit gestern auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar. Die "Wohnzimmer"-EP erschien ursprünglich als Geschenk für die Besucher:innen des "Wohnzimmerkonzerts" am 22. Februar 2002 in der Berliner Columbiahalle. Die Platte war damals das erste gemeinsame Projekt mit Moses Schneider, der mit dem folgenden Studioalbum "Smack Smash" zum Stammproduzenten der Band wurde. Oder wie Gitarrist Peter Baumann es ausdrückt: "Die 'Wohnzimmer EP' war für uns und Moses sozusagen der Beginn einer wunderbaren Freundschaft."

Die sieben Songs starke EP umfasst Coverversionen von unter anderem Nine Inch Nails' "Wish", The Cures "Just Like Heaven" und Cheap Trick sowie eine Zusammenarbeit mit dem 2018 verstorbenen Demba Nabé von Seeed.

Erst im Dezember hatten die Beatsteaks die neue Cover-EP "In The Presence Of" veröffentlicht, auf der sie unter anderem "After Hours" von The Velvet Underground neu interpretierten.

Album-Stream: Beatsteaks - "Wohnzimmer" (EP)

Facebook-Post: Beatsteaks über die ausverkaufte EP

Cover & Tracklist: Beatsteaks - "Wohnzimmer" (EP)

01. "Attention"

02. "Hello There" (Cheap Trick Cover)

03. "I Fought The Law" (Bobby Fuller Four Cover)

04. "Hey Du" (Gripstheater Cover)

05. "Wish" (Nine Inch Nails Cover)

07. "True Fine Love" (Steve Miller Band Cover)