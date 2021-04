Donots kündigen interaktives Streaming-Livekonzert an

Foto: Marcel Weste

Die Donots haben das erste Streaming-Konzert ihrer Bandgeschichte angekündigt. Das wollen die Punkrocker aus dem Münsterland nicht nur live spielen, sondern auch einen Teil der Zuschauer interaktiv in die Show einbinden. Mit dem Event feiert die Band nicht nur 27 Jahre Bandbestehen, sondern auch den Release ihrer Bandbiografie "Heute Pläne, morgen Konfetti".

Nach eigenen Angaben haben die Donots die Show entworfen, da sie seit dem 28. Dezember 2019 nicht mehr auf der Bühne standen und "weil wir einfach verdammt nochmal Bock haben, wieder zu spielen. Und weil wir uns tierisch drauf freuen, mit den Leuten draußen eine wahnsinnig gute Geburtstags-Party zu feiern!" Am 30. April ab 20 Uhr steigt deshalb ihr Konzert-Event "27 Jahre DONOTS - Die Show - Heute Pläne, morgen Konfetti!", bei dem die Fans laut Band "eine betrunkene Mischung aus vollverstärkter Live-Musik, Buch-Lesung, Podcast und ihr mittendrin" erwartet, die nicht nur auf das langjährige Bestehen der Band anstößt, sondern auch auch den Release der Bandbiografie "Heute Pläne, morgen Konfetti" am vergangenen Freitag. Deshalb sind auch Ingo Neumayer (Autor der Biografie) und Nilz Bokelberg (Sprecher des Hörbuchs) Teil des Events. Musikalisch wollen die Donots ein Best-of quer durch die Jahrzehnte und Phasen ihrer Karriere spielen.

Fans können sich im bandeigenen Shop dabei nicht nur normale Streaming-Tickets sichern, mit denen sie die Show verfolgen und an Abstimmungen (offenbar sollen die Fans die Setlist mit auswählen) und Gewinnspielen teilnehmen können. Mit den auf 444 Stück begrenzten Interaktiv-Tickets will die Band einen Teil ihrer Fans auch per Videokonferenz mit Bild und Ton in die Show einbinden, sodass sie mit ihnen interagieren kann. Beide Ticketvarianten sind für Einzelpersonen oder in der "Wohnzimmer"-Variante erhältlich, sodass mehrere Personen (Corona-konform) vor einem Bildschirm mitfeiern können. Der Vorverkauf hat bereits begonnen, derzeit sind beide Ticketarten noch erhältlich.

Auch jenseits von Streaming-Show und Buchrelease - aus dem Fans bei VISIONS vorab einen exklusiven Auszug lesen konnten - bleiben die Donots aktiv: Sänger Ingo Knollmann hat mittlerweile eine eigene Show bei Radio Bob, ihre Ende 2020 erschienene Liveplatte "Birthday Slams Live" bleibt weiter aktuell.

Facebook-Post: Donots kündigen Streaming-Konzert an

Live: Donots

30.04. Streaming-Show