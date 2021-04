VISIONS Premiere: Psychrocker Evolfo zeigen Musikvideo zur neuen Single "Give Me Time"

Foto: Wil Fyfordy

Mit ihrem anstehenden zweiten Album "Site Out Of Mind" verlassen sich Evolfo auf eine eher ruhigere Spielart ihres Psychedelic-Sounds. Einen klanglichen und auch visuellen Vorgeschmack auf die Platte gibt es heute mit dem Musikvideo zur neuen Single "Give Me Time" bei uns zu sehen.

Dominierte auf ihrem 2017er Debüt "Last Of The Acid Cowboys" noch ein rauerer Garage-Sound, ist mit dem bevorstehenden Album "Site Out Of Mind" eine weithin ruhigere Variante des Psychedelic-Rocks von Evolfo zu erwarten. Dabei schließt die erste Single-Auskopplung "Strange Lights" aus dem vergangenen Monat klanglich noch mehr an das erste Album an.

Mit "Give Me Time" liefert die siebenköpfige Band aus Brooklyn mit revolvierenden Gitarrenriffs und gemächlichem Tempo vor allem einen melancholischen Track. Dabei sorgen Hall und Gesangs-Harmonien für einen warmen, verträumten Sound - dem von Unknown Mortal Orchestra etwa nicht unähnlich.

So kommt das animierte Musikvideo zu "Give Me Time" wie die experimentelle Visualisierung eines trägen Sommertags daher. Die Protagonist:innen des Videos gleiten oftmals nachdenklich dreinblickend durch einen violetten Himmel. Mit bunten und Kaleidoskop-artigen Farben und Formen überblendet, erscheint das Video wie ein bebilderter Drogen-Trip. Für die Animationen ließ sich der Regisseur und visuelle Künstler El Oms vom surrealistischen Filmemacher Luis Buñuel inspirieren. Auch die Band selbst hat im Video einen inoffiziellen Auftritt: Die Gesichter der Evolfo-Mitglieder erscheinen als bunte Pop-Art-Animationen zu den Klängen der orientalisch anmutenden Gitarrenmelodie am Ende des Songs.

Das neue Album "Site Out Of Mind" erscheint am 18. Juni via Royal Potato Family/The Orchard/MRI und kann über das Bandcamp-Profil der Band vorbestellt werden.

Video: Evolfo - "Give Me Time"

Stream: Evolfo - "Give Me Time"