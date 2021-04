Van Holzen teilen neuen Song "Gras" inklusive Video

Foto: Diana Muehlberger

Van Holzen haben mit "Gras" bereits den dritten neuen Song seit Januar ins Netz gestellt. Diesmal nehmen sich die Alternative-Rocker musikalisch etwas zurück.

Ende Januar war es der düstere Brocken "Schlafen", Ende Februar dann das nicht minder breitwandige "Biss" - doch mit ihrem neuen Song "Gras" nehmen sich Van Holzen musikalisch etwas zurück - es ist diesmal eher Indie- als Alternative Rock. Und nein, der Song hat nichts mit Kiffen zu tun.

Das Trio aus Ulm setzt sich in dem Song kritisch mit den sozialen Medien auseinander, dem ständigen Vergleicheziehen, sich nur von der vermeintlich besten Seite zeigen zu wollen und was all das für den eigenen Selbstwert und die psychische Gesundheit dieser Generation junger Menschen bedeutet.

Im Video dazu sehen wir die Band - passenderweise - auf einer großen Wiese, auf der sie sie das Stück in Schwarz/Weiß gehalten und vor mit Tiermasken ausgestatteten Akteuren spielen.

Trotz drei neuer Songs verrieten Van Holzen bislang keine Details zu einem möglichen Nachfolger zu ihrem zweiten Album "Regen". Dafür kündigten sie eine Tour an, die hoffentlich Ende 2021 stattfinden kann. Tickets dafür gibt es bei Eventim.

Video: Van Holzen - "Gras"

Stream: Van Holzen - "Gras"

VISIONS empfiehlt:

Van Holzen

18.11. Zürich - Kater

19.11. Bern - ISC

20.11. Stuttgart - Club Zentral

23.11. Wiesbaden - Kesselhaus

25.11. Saarbrücken - Studio 30

30.11. Frankfurt/Main - Milchsackfabrik

01.12. Köln - Yuca

02.12. Hannover - Lux

03.12. Bremen - Tower

04.12. Hamburg - Goldener Salon

05.12. Berlin - Badehaus Szimpla

07.12. Leipzig - Naumanns

08.12. Chemnitz - Atomino

09.12. Nürnberg - Club Stereo

10.12. Wien - B72

11.12. München - Strom

16.12. Oberhausen - Druckluft

18.12. Ulm - Club Schilli