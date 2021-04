Fear Factory streamen Single "Disruptor", kündigen neues Album "Aggression Continuum" an

Fear Factory haben ein neues Album in den Startlöchern: "Aggression Continuum" wird im Juni erscheinen, die erste Single "Disruptor" präsentiert eine gut eingeübte Mischung von Industrial-, Groove- und Death-Metal.

Kehliges Gebrüll, abgehackte und nervenzerrende Tech-Death-Grooves, später auch mal getragener Klargesang: Fear Factory ändern für die neue Vorabsingle "Disruptor" wenig an ihrem jahrzehntelang trainierten Signature-Sound, setzen höchstens noch ein wenig betonter auf moderne Härte.

Dass der Track nicht erst kürzlich aufgenommen wurde, merkt man daran, dass im Refrain noch der langjährige Frontmann Burton C. Bell zu hören ist. Der hatte die Band im Spätsommer 2020 verlassen, nachdem er sich zuvor öffentlich eine schwer nachvollziehbare Auseinandersetzung mit Gitarrist und Bandleader Dino Cazares geliefert hatte, in der es offenbar um das Crowdfunding zur Überarbeitung des eigentlich schon fertiggestellten Albums gegangen war.

"Disruptor" ist der erste Vorgeschmack auf das zehnte Fear-Factory-Studioalbum "Aggression Continuum", das am 18. Juni via Nuclear Blast erscheint. Die Platte soll noch komplett mit Bell als Sänger entstanden sein, einen Nachfolger sucht Cazares derzeit. "Diese Platte ist angepisst", schrieb der Gitarrist auf Twitter. "Man kann mit ihr nicht verhandeln. Man kann nicht an ihre Vernunft appellieren. Sie fühlt kein Mitleid, oder Reue, oder Angst, und sie wird niemals anhalten, bis ihr ihr verfallen seid."

Das Vorgänger-Werk "Genexus" war 2015 erschienen.

Listen, and understand! This album is pissed! It can't be bargained with. It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear and it absolutely will not stop, ever, until you are hooked.-Aggression Continuum @metalsucks @MetalHammer @metalinjection