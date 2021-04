Laura Jane Grace stellt Video zu "Supernatural Possession" vor

Against-Me!-Frontfrau Laura Jane Grace hat ein Video zu ihrem Solosong "Supernatural Possession" vorgestellt. Der Performance-Clip zeigt die Musikerin in farbenfroher Kulisse in Aktion.

Vor einem Greenscreen hat Laura Jane Grace das Video zu "Supernatural Possession" produziert, sodass man sie beim Singen und Spielen des Songs nun vor einem sich stetig wandelnden farbigen, leicht psychedelischen Hintergrund sieht. Auch Effekte, kleine Blitze und ein "Drittes Auge" als Symbol tauchen wiederholt auf.

"Das stressigste Part beim Drehen dieses Videos war es, all die Falten und Knicke aus dem Greenscreen zu kriegen", schrieb die Musikerin auf Twitter. "Ich hab noch nie vorher einen Greenscreen gebügelt. Ich habe noch ein paar Aufnahmen von mir vor besagtem Greenscreen über, falls jemand damit herumspielen will."

"Supernatural Possession" stammt von Laura Jane Graces Soloalbum "Stay Alive", das sie im Sommer 2020 spontan als Reaktion auf die andauernde Pandemie und deren Folgen allein mit Steve Albini aufgenommen und im Oktober gleichen Jahres veröffentlicht hatte. Zuvor waren auch schon Videos zu den Songs "Blood & Thunder" sowie "The Swimming Pool Song" erschienen.

Ob Fans von Against Me! ebenfalls demnächst auf ein neues Album hoffen dürfen, ist nicht bekannt. Die jüngste Platte "Shape Shift With Me" war bereits 2016 erschienen.

The most stressful part of making this video was getting all the wrinkles & creases out of the green screen. I had never ironed a green screen prior. I have some leftover head shots of me in front of said green screen if anyone wants to have fun with https://t.co/3jP3deA3jz