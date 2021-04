Newsflash (The Black Keys, Tool, Foo Fighters u.a.)

Neuigkeiten von The Black Keys, Tool, Foo Fighters, den Weltturbojugendtagen, Superbloom, Collapse Under The Empire, The Pineapple Thief und Exodus.

+++ The Black Keys haben das Blues-Coveralbum "Delta Kream" angekündigt. Während das Bluesrock-Duo mit seinem vorherigen Album "Let's Rock" aus dem Jahr 2019 einen eingängigeren und volleren Rock-Sound verfolgte, kehren The Black Keys mit "Delta Kream" zu ihren musikalisch reduzierten Blues-Wurzeln zurück. Statt eigenen Songs präsentieren sie aber eine Sammlung von selbst interpretierten Stücken von Mississippi-Blues-Musikern, die das Duo grundlegend beeinflusst haben. Unter den Originalinterpreten sind etwa Junior Kimbrough, Big Joe Williams oder John Lee Hooker. Hookers 1949er Version von "Crawling Kingsnake" bildet die Leadsingle von "Delta Kream". In dem sechsminütigen Cover berufen sich die Black Keys auf ein simples Instrumenten-Set-up aus Schlagzeug und zwei von Dan Auerbach eingespielten Gitarrenspuren - also das Set-up ihrer LoFi-Anfänge mit dem Album "Thickfreakness". Wobei die beiden auf "Crawling Kingsnake" einen vergleichsweise volleren und wärmeren Blues-Sound kreieren. Die erste Single des Albums gibt es nach Registrierung auf der Fan-Club-Webseite der Black Keys zu hören. "Delta Kream" erscheint am 14. Mai über Easy Eye Sound/Nonesuch/Warner und kann ab morgen vorbestellt werden.

Cover & Tracklist: The Black Keys - "Delta Kream"

01. "Crawling Kingsnake" (John Lee Hooker Cover)

02. "Louise" (Mississippi Fred McDowell Cover)

03. "Poor Boy A Long Way From Home" (R. L. Burnside Cover)

04. "Stay All Night" (Junior Kimbrough Cover)

05. "Going Down South" (R. L. Burnside Cover)

06. "Coal Black Mattie" (Ranie Burnette Cover)

07. "Do The Romp" (Junior Kimbrough Cover)

08. "Sad Days, Lonely Nights" (Junior Kimbrough Cover)

09. "Walk With Me" (Junior Kimbrough Cover)

10. "Mellow Peaches" (Big Joe Williams Cover)

11. "Come On And Go With Me" (Junior Kimbrough Cover)

Stream: John Lee Hooker - "Crawling King Snake"

+++ Die Tool-Rhythmus-Fraktion Justin Chancellor und Danny Carey hat bei einem privaten Showcase gemeinsam den Song "Ænema" gespielt. Die Aufnahme aus dem Jahr 2019 zeigt die Prog-Metaller bei einem Durchlauf des Quasi-Titelsong von Tools zweitem Album "Ænima". Das Publikum bestand aus Studierenden des renommierten Berklee College Of Music in Boston, Massachusetts, das von Jazz-Gitarristen wie John Scofield zu Ex-Dream Theater-Schlagzeuger Mike Portnoy viel Musikprominenz hervorbrachte. Der Showcase hat Seltenheitswert, zeigt er doch den Ausnahme-Drummer Carey an einem für seine Verhältnisse winzigen Schlagzeug. Normalerweise von einem Sammelsurium von Trommeln und Becken umgeben, hatte er sich mit nur einem Becken und zwei Toms durch älteres Material und den Titelsong des aktuellen Albums "Fear Inoculum" gespielt.

Video: Justin Chancellor & Danny Carey spielen "Ænema"

Instagram-Post: Justin Chancellor & Danny Carey am Berklee College Of Music

+++ Die Foo Fighters werden am 8. Mai im Rahmen des Events "VAX Live: The Concert To Reunite The World" auftreten. Das wurde in einer Pressemeldung bekannt gegeben. Bei dem Streaming-Konzert aus dem SoFi-Stadium in Inglewood, das momentan als Impfzentrum dient, werden außerdem Pearl Jam-Frontmann Eddie Vedder und diverse Pop-Künstler:innen auftreten. Ziel des Konzerts, das im US-Fernsehen und auf Youtube ausgestrahlt wird, ist es, in Zusammenarbeit mit der WHO Spenden zu sammeln, um die Impfkampagnen in ärmeren Ländern voranzutreiben. "VAX Live" beginnt am in der Nacht zum 9. Mai um 2 Uhr morgens. Die Veranstaltung wird mitorganisiert von der Initiative Global Citizen, die vor einem Jahr bereits das Musik-Event "One World: Together At Home" veranstaltet hatte, bei dem Vedder auch mit von der Partie war.

+++ Die Weltturbojugendtage 2021 in Hamburg wurden abgesagt. Wie der Veranstalter mitteilte, sei ein Konzert in vier Monaten bei der momentan Lage undenkbar. Erschwerend hinzu kam die Situation um den angedachten Ort der Veranstaltung, die Grosse Freiheit 36. Im März veröffentlichten Veranstalter einen offenen Brief an den Betreiber, der im Zuge der Corona-Pandemie mit der Verbreitung von Verschwörungsmythen auffiel. Bei den 16. Weltturbojugendtagen wären, wie ursprünglich für 2020 geplant, unter anderem Gluecifer, The Dogs und Bitch Queens aufgetreten. Da es sich um eine Absage und keine Verlegung handelt, können die Tickets bei der entsprechenden Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Die Weltturbojugendtage sind ein Treffen von Mitgliedern der Turbojugend, dem kultigen Fanclub um die ebenso kultigen Norweger Glam-Punks Turbonegro und finden jährlich auf St. Pauli statt. "Aber wie so oft bleibt auch ein Funken Hoffnung", schreibt das Turbojugend-Team in seinem Statement. "Sollte es wider Erwarten doch möglich sein, an dem Wochenende etwas durchzuführen, so sind wir darauf vorbereitet. Genauere Informationen dazu folgen also, sowie mehr abzusehen ist."

Facebook-Post: Absage der Weltturbojugendtage 2021

+++ Superbloom haben die neue Single "Mary On A Chain" veröffentlicht. Wie bereits auf den ersten Singles und der Debüt-EP "No Requests" zelebriert das Quartett aus Brooklyn auch hier seine Mixtur aus Grunge und Pop-Punk - und klingt damit wie eine gut gelaunte "American Pie"-Version von Nirvana. Am Freitag veröffentlicht die Band eine Performance-Video zu "Mary On A Chain". Eine weitere Single soll bald folgen. Infos zu einem eventuell anstehenden ersten Album gibt es noch nicht.

Stream: Superbloom - "Mary On A Chain"

Mary on a Chain by Superbloom

+++ Collapse Under The Empire haben die neue Single "Section IV" veröffentlicht. Mit dem neuen Song wagt sich die ursprünglich im Post-Rock wildernde Band in elektronische Gefilde. Dabei bleibt das Hamburger Duo jedoch immer noch seinem instrumentalen Stil treu. Ein Konzept gebe es hinter dem Song nicht: Collapse Under The Empire wollen den klaren, elektronischen Sounds viel Entfalungsraum geben. Nach ihrem letzten, deutlich rockigeren Album "Everything We Will Leave Beyond Us" ist bereits für Ende diesen Jahres ein neues Album in Planung.

Stream: Collapse Und The Empire - "Section IV"

Stream: Collapse Und The Empire - "Section IV"

+++ The Pineapple Thief haben Details zu ihrem nächsten Streaming-Konzert angekündigt. Unter dem Titel "Nothing But The Truth" drehten die britschen Prog-Rocker einen Konzertfilm unter Regie des Dauer-Koillaboratuers George Laycock, in dem die Band neben alten Songs das aktuelle Album "Versions Of The Truth in Form eines aufwendig geplanten und geprobten Events performt. Dazu Frontmann Bruce Soord: "Wir wussten alle, dass wir keinen Film drehen wollten, in dem wir auf der Bühne stehen und in einen luftleeren Raum starren. Wir wollten etwas besonderes, etwas 'cineastisches'." Der Konzertevent wird am 22. April um 19 Uhr unserer Zeit das erste Mal zu sehen sein und kann bis zum 26. April, ebenfalls um 19 Uhr, unbegrenzt oft gestreamt werden - sofern man sich ein Ticket kauft. Diese sind noch bis um 17 Uhr am ersten Tag des Events auf der Webseite von The Pineapple Thief erhältlich - bis heute noch zum ermäßigten Early-Bird-Preis.

Video: The Pineapple Thief - "Nothing But The Truth" (Trailer)

+++ Der Exodus-Schlagzeuger Tom Hunting ist an Krebs erkrankt. Wie die Bay-Area-Thrasher bekannt gaben, wurde Hunting bereits im Februar mit einem Plattenepithelkarzinom im Bereich der Speiseröhre und des Magens diagnostiziert. Die Behandlung habe er inzwischen begonnen. "Ich hatte viele großartige Ärzte und ein großartiges Unterstützungsnetzwerk, das für sich selbst schon wie eine Armee ist. Ich bin bereit für den Kampf", kommentierte Hunting die anstehende Behandlung. Er habe vor, die Krankheit "wie eine Snaredrum zu schlagen, die mir Geld schuldet." Auf Facebook wünschte unter anderem die deutsch-griechische Thrash-Metal-Band Suicidal Angels Hunting eine schnelle Genesung. 1979 gründete Hunting Exodus mit dem zukünftigen Metallica-Gitarristen Kirk Hammett. Für dieses Jahr ist das zwölfte Exodus-Album "Persona Non Grata" angekündigt.

Tweet: Exodus geben Krebserkrankung von Tom Hunting bekannt

With our never ending support for our bandmate, friend and brother. We Love You.



Tom Hunting has revealed that he has been diagnosed with squamous cell carcinoma. Today Tom begins his treatment and hopes his story helps raise awareness.



Tom's statement:https://t.co/eLeMKXDhY0 pic.twitter.com/a0e7hLFBdi — Exodus (@ExodusAttack) April 13, 2021

Facebook-Post: Suicidal Angels über Tom Hunting