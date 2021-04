The Offspring teilen Song "We Never Have Sex Anymore" von kommendem Album

Foto: Daveed Benito

The Offspring präsentieren mit "We Never Have Sex Anymore" den zweiten Teaser auf das neue Album "Let The Bad Times Roll".

Kommende Woche Freitag, am 16. April, wird mit "Let The Bad Times Roll" das zehnte Album von The Offspring erscheinen. Es ist das erste seit 2012.

Mit dem mit Bläsern von Trompeter Phil Jordan, Saxophonist und Klarinettist Jason Powell und Posaunist Eric Marbauch ausgestatteten "We Never Have Sex Anymore" gibt es nun als Appetizer einen weiteren Song von der Platte zu hören. Das Stück war 2018 bereits kurzzeitig im Netz aufgetaucht.

In dem humorvoll getexteten Stück beschwert sich Dexter Holland über den Mangel an Leidenschaft in (s)einer Beziehung, dass es nicht mehr so wild ist, wie es einst war. Eingefasst ist die Misere in einer Mischung aus mexikanischem Mariachi-Swing und Weird-Al-Yankovic-mäßigem Polka-Punk.

Zuvor hatten die Punkrocker bereits den Titeltrack zunächst als Stream und später mit einem Musikvideo veröffentlicht.

Ab dem 21. November wollen The Offspring dann auf eine bisher sieben Daten umfassende UK-Tour gehen. Vielleicht haben wir ja Glück und sie schauen danach auf dem europäischen Festland vorbei.

Mehr über The Offspring, die komplette Bandgeschichte und alles rund ums neue Album lest ihr in unserer aktuellen Ausgabe VISIONS 337.

Stream: The Offspring - "We Never Have Sex Anymore"