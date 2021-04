Dinosaur Jr. veröffentlichen Video zu neuem Song "Garden"

Foto: Cara Totman

Dinosaur Jr. haben heute mit "Garden" einen weiteren Song samt Video aus ihrem kommenden Album veröffentlicht. Das Trio aus J Mascis, Lou Barlow und Murph bringt am 23. April mit "Sweep It Into Space" ein neues Album heraus.

"Garden" ist ein typischer Lou Barlow-Song: Statt Fuzz und Distortion gibt es langsamen, an Sebadoh erinnernden Indierock, der eher melancholisch als laut daherkommt.

Im Video performt die Band in dicke Winterkleidung gehüllt in einem verschneiten Garten neben einer Feuerstelle. Im Nebenplot sehen wir Barlow nebst Begleitung an einem Flussufer entlang spazieren, während der Himmel sich mit allerlei Skizzen der Bandmitglieder, verschiedener Gemüsesorten (mit Gesichtern), Blumen oder Einhörnern füllt.

"Garden" ist die zweite Singleauskopplung aus "Sweep It Into Space", dem Nachfolger des 2016 erschienenen "Give A Glimpse Of What Yer Not". Vor einem Monat war bereits die erste Auskopplung "I Ran Away", die ihr auch auf unserer aktuellen All Areas findet.

In unserer Story in der aktuellen VISIONS 337 erfahrt ihr unter anderem alles zur Entstehungsgeschichte des Albums, warum der "Zwei-Song-Kompromiss" das Fortbestehen von Dinosaur Jr. sichert und über welchen Ramones-Song sich Lou Barlow am meisten ärgert. VISIONS-Abonnent:innen grüßt die Band zudem vom aktuellen Abocover.

Video: Dinosaur Jr. - "Garden"

Stream: Dinosaur Jr. - "Garden"