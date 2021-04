Jehnny Beth (Savages) & Bobby Gillespie (Primal Scream) kündigen Album an, teilen Song

Foto: Sarah Piantadosi

Sängerin Jehnny Beth und Primal-Scream-Frontmann Bobby Gillespie haben das Album "Utopian Ashes" aufgenommen und zum Stück "Remember We Were Lovers" ein Video gedreht.

Am 2. Juli soll "Utopian Ashes" auf Jack Whites Label Third Man erscheinen. Das Album ist die Kooperation der Franko-Britin und Savages-Sängerin Jehnny Beth und des Schotten Bobby Gillespie, Frontmann von Primal Scream.

Beth und Gillespie haben sich erstmals 2015 getroffen, als sie zusammen mit Suicide im Barbican auftraten. Für "Utopian Ashes" wurden die beiden unterstützt von Bassist Johnny Hostile, der bereits mit Beth ihr Soloalbum "To Love Is To Live" (2020) eingespielt hat. Von Primal Scream mischen zudem Gitarrist Andrew Innes, Pianist Martin Duffy und Schlagzeuger Darrin Mooney mit. Für das Album haben sie sich von klassischen Country-Soul-Duetten inspirieren lassen wie etwa Gram Parsons' und Emmylou Harris' "Grievous Angel" oder George Jones' und Tammy Wynettes "We Go Together".

"Auf die gleiche Weise, wie man Charaktere für einen Roman entwickelt, haben wir Charaktere für die Songs erschaffen", so Beth. "Du versetzt dich in sie, weil du versuchst, die menschliche Situation zu verstehen. Der Gesang muss authentisch sein. Das ist alles, was zählt."

Gillespie ergänzt: "Wenn du einen Song schreibst, verheiratest du das Persönliche mit dem Fiktionalen und erschaffst Kunst. Ich dachte an zwei Menschen, die alleine leben, zusammen aber getrennt, existierend und leidend an der physischen Malaise, die weiter ackern aufgrund der Verantwortungen und Verbindlichkeiten. Es geht um die Unbeständigkeit von allem - eine existentialistische Tatsache, mit der jeder Mensch eines Tages in seinem Leben konfrontiert wird."

"Remember We Were Lovers" fängt den Kummer und die tragische Liebe in einem stimmungsvollen Schwarz/Weiß-Video ein. Das Stück ist elegisch, untermalt von Slide-Gitarre, Piano, Streichern, Bläsern, soulig-gospeligen Untertönen und einem sachten Rhythmus.

Video: Bobby Gillespie, Jehnny Beth - "Remember We Were Lovers"

Stream: Bobby Gillespie, Jehnny Beth - "Remember We Were Lovers"

Cover & Tracklist: Jehnny Beth & Bobby Gillespie - "Utopian Ashes"

01. "Chase It Down"

02. "English Town"

03. "Remember We Were Lovers"

04. "Your Heart Will Aways Be Broken"

05. "Stones Of Silence"

06. "You Don't Know What Love Is"

07. "Self-Crowned King Of Nothingness"

08. "You Can Trust Me Now"

09. "Living A Lie"

10. "Sunk In Reverie"