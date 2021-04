VISIONS Premiere: Psych-Newcomer Future Prawn veröffentlicht Video zu "Marshmallow Pie", kündigt Debüt an

Foto: Elsa Schwarz

Als Future Prawn vermischt der Potsdamer Multiinstrumentalist Martin Mann so ziemlich alle Variationen des Garage-Genres in einem verspielt-lässigem Cocktail. "Marshmallow Pie", die erste Single seines kommenden Debüts "A Day At Promenade", gibt es schon heute bei uns zu hören.

Nach langjähriger Erfahrung als Schlagzeuger bei den Progrockern Eat Ghosts sowie als Sänger und Gitarrist des Garage-Duos Jolle wildert Martin Mann als Future Prawn durch alle Stilrichtungen, die irgendwie mit dem Garage-Kürzel in Verbindung gebracht werden können. So finden sich auf seinem Debüt "A Day At Promenade" von Punk, Glam-, Slacker- und Psychedelic-Rock sämtliche Zwischentöne des von je her ungeschliffenen Genres.

Die erste Single "Marshmallow Pie" widmet sich mit blubbernden Synths und verspielten Fuzzgitarren der Psych-Facette dieses eigens abgesteckten Spektrums. Durch den lässigen Groove und den kurzweiligen Noise-Ausflügen erinnert Future Prawns Sound dabei stellenweise an Ty Segall, King Tuff oder frühe Tame Impala - setzt sich aber dank ausgefallener Saxofon-Einlagen und klebriger Gedankenkonstrukte um Süßigkeiten und Klebstoff-Duschen bewusst von den Genre-Vettern ab.

"A Day At Promenade" erscheint am 25. Juni über La Pochette Surprise und kann dort bereits vorbestellt werden.

Video: Future Prawn - "Marshmallow Pie"

Stream: Future Prawn - "Marshmallow Pie"

Cover & Tracklist: Future Prawn - "A Day At Promenade"

01. "People At Promenade"

02. "Marshmallow Pie"

03. "Trashman"

04. "Firefly"

05. "Aidsong"

06. "Companion"

07. "Deamons"

08. "Breaking The Spell"

09. "The Sea"