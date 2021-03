Tomahawk stellen Video zum Song "Predators And Scavengers" vor

Foto: Screenshot Youtube

Die Supergroup Tomahawk um Sänger Mike Patton hat ihren Song "Predators And Scavengers" mit einem Video versehen. Das neue Album "Tonic Immobility" erscheint heute.

"Tonic Immobility", der Nachfolger zum bereits 2013 erschienen Album "Oddfellows" hat es in der aktuellen VISIONS Ausgabe 337 zur Platte des Monats gebracht. Von selbigem Album hatten Tomahawk vor einem Monat den Song "Dog Eat Dog" mit einem Video versehen, nun folgt der Clip zu "Predators And Scavengers" pünktlich zur heutigen Veröffentlichung.

In dem in schwarz/weiß gehaltenen Video von Regisseur Diego Cumplido rast eine Kamera bei Tag und Nacht durch einen Wald. Im Vordergrund erscheinen primitive Knetfiguren und -gesichter, die sich teils gegenseitig zerfleischen oder ausflippen. Gitarrist Duane Denison (The Jesus Lizard) kommentiert den Song wie folgt: "Ursprünglich war das Stück geplant als Kommentar zum gegenwärtigen ökologischen Klima auf unserem Planeten. Aber vielleicht könnte es ja auch anwendbar sein auf das sozioökonomische Klima?"

Video: Tomahawk - "Predators And Scavengers"

Album-Stream: Tomahawk - "Tonic Immobility"