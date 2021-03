The Bronx kündigen neues Album "VI" an, streamen Single "White Shadow"

Foto: Mike Miller

The Bronx haben ihr neues Album "VI" angekündigt. Die Southern-Hardcore-Punks haben auch direkt die erste Single "White Shadow" veröffentlicht - und zudem eine Vinyl-Singles-Serie in den Startlöchern.

"White Shadow" ist eine klassische The Bronx-Nummer: Druckvoller Punkrock mit ordentlich Südstaaten-Schmutz zieht nach vorn, im Refrain gibt's sonnengebräunte Gangshouts und einen Hauch Melancholie, zwischendurch gleich mehrere knackige Gitarrensoli als Auflockerung der Punk-Power. Der neue Song biete laut Sänger Matt Caughthran einer "wilde Gitarren, Schlagzeug und Bass, vermischt mit einer wilden Verfolgungsjagd und einem sich auflösenden, verzweifelten Geist. CLASSIC FUCKING BRONX."

Der Albumopener ist der erste Vorgeschmack auf "VI", das am 27. August via Cooking Vinyl/Sony erscheint. Entstanden war die von Joe Barresi (Queens Of The Stone Age, Tool, Bad Religion) produzierte neue Platte im House Of Compression Studio in Pasadena, Fans können das Album bereits in diversen Ausführungen vorbestellen.

"Vom ersten Tag an haben wir beschlossen, dass wir ein Album machen wollen, das in verschiedene Richtungen geht", so Gitarrist Joby Ford. "Was mir daran besonders gefällt: Jeder von uns hat Songs beigesteuert. Es sind nicht nur Joby-J.-Ford-Gitarren, zu denen Matt singt. Ich fand es super, mir anzuhören, was die anderen geschrieben haben, und diese Unterschiede und Nuancen hört man wirklich heraus."

Parallel zur Albumankündigung servieren The Bronx den Fans auch noch ein besonderes Schmankerl: Die elf Songs des Albums werden Stück für Stück als auf je 600 Exemplare limitierte Vinyl-Singles erscheinen. Wer sich gleich alle sichern wollte, konnte das im Rahmen eines auf 400 Kunden beschränkten Vinyl-Aboservices tun, bei man nicht nur jeden Monat eine weitere Single mit von befreundeten Künstlern gestaltetem Cover bekommt, sondern oben drauf noch eine handgefertigte Sammlerbox mit Seven-Inch-Slipmat. Leider waren sämtliche Seven-Inches in Rekordzeit vergriffen.

"VI" war schon im August 2019 fertig aufgenommen gewesen und hätte eigentlich 2020 erscheinen sollen. Vermutlich hatte die Band die Veröffentlichung wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben.

Stream: The Bronx - "White Shadow"

Cover & Tracklist: The Bronx - "VI"

01. "White Shadow"

02. "Superbloom"

03. "Watering The Well"

04. "Curb Feelers"

05. "Peace Pipe"

06. "High Five"

07. "Mexican Summer"

08. "New Lows"

09. "Breaking News"

10. "Jack Of All Trades"

11. "Participation Trophy"

Video: The Bronx über ihrer "Mirror Press"-Vinyl-Single-Serie