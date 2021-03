Donots veröffentlichen Bandbiografie "Heute Pläne, morgen Konfetti"

Foto: Tobias Sutter

Die Donots haben ihre Bandbiografie "Heute Pläne, morgen Konfetti" angekündigt. Das Mitte April erscheinende Buch von Ex-VISIONS-Chefredakteur Ingo Neumayer erzählt auf über 350 Seiten den Weg der Ibbenbürener Punk-Lieblinge - inklusive zahlreicher privater Fotos.

Was neben der Musik auch immer dazu beigetragen hat, dass die Donots zu Stammgästen im VISIONS-Kosmos wurden: Die Ibbenbürener machen es einem mit ihrer grundsympathischen Bodenständigkeit und aufrechten Haltung leicht, sie zu mögen. Kumpeltypen, die irgendwie auch stellvertretend für einen selbst den Traum von diesem Rock'n'Roll-Ding gegen alle Widerstände leben.

Wie das alles kam und dann weiterging erzählt nun bald die neue Bandbiografie "Heute Pläne, morgen Konfetti". Autor und Ex-VISIONS-Chefredakteur Ingo Neumayer hat die Band dafür ausführlich interviewt und ihr Archiv gesichtet. Auf 360 Seiten kann man deshalb noch einmal nachlesen - und anhand vieler privater Fotos auch nachsehen -, wie aus einer 1994 in einer Ibbenbürener Garage gegründeten Schülerband ein Majorlabel-Punkrock-Act wurde, und aus dem dann wieder eine unabhängig operierende Band. Dabei liest man nicht nur über all die Höhen und Tiefen auf dem Weg wie etwa kurzes Startum in Japan um die Jahrtausendwende und das drohende Band-Aus gut fünf Jahre später. Man bekommt auch ein Gefühl für jenes Stück deutscher Popgeschichte zwischen MTVIVA und Social Media, dass die Donots innerhalb von 27 Jahren mit 11 Alben und rund 1.200 Konzerten in 21 Ländern mitgeprägt haben.

"Die Geschichte der DONOTS - Heute Pläne, morgen Konfetti" erscheint am 16. April 2021 im Ventil Verlag. Fans können ab Freitag, den 26. März im Bandshop 3.000 signierte Hardcover-Exemplare des Buches vorbestellen. Auch eine Hörbuchfassung, gelesen von Nilz Bokelberg, wird digital erscheinen. Wer schon neugierig ist, sollte am Freitag wieder hier auf visions.de vorbeischauen: Pünktlich zum Vorverkaufsstart lest ihr bei uns im Heft einen exklusiven Auszug aus dem Buch.

Das aktuelle Donots-Studioalbum "Lauter als Bomben" stammt von 2018. Es war nach "Karacho" (2015) die zweite Platte gewesen, die sie nach langer Zeit mit englischen Texten auf Deutsch eingesungen hatten. Zuletzt war Ende 2020 ihre Liveplatte "Birthday Slams Live" erschienen.

Cover: Donots - "Heute Pläne, morgen Konfetti"