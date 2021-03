Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal sind es Fightmilk, Yr Poetry und Young Mountain.

Fightmilk

Heimatstadt: London, UK

Genre: Indierock

Für Fans von: The Beths, Remember Sports, Martha

"Overbite" ist ein kleiner Song zum Thema Selbstakzeptanz. Empowerment und zwischenmenschliche Erfahrungen zeichnen die Inhalte von Fightmilk aus. Die haben sich nach einem Gag aus der Serie "It's Always Sunny In Philadelphia" benannt und gehören zur Riege umsichtiger, sozial kompetenter Indie-Bands, die zwischen Männlich und Weiblich auch Graustufen wahrnehmen. 2018 veröffentlichen Fightmilk nach ersten EPs das Debütalbum "Not With That Attitude". Der Nachfolger ist schon ein Weilchen fertig. 2020 erschienen daraus bereits zwei Singles, im Mai erscheint dann endlich "Contender".

Bandcamp | Facebook

Video: Fightmilk - "Overbite"

Stream: Fightmilk - "Contender" (3 Tracks)

Contender by Fightmilk

Album-Stream: Fightmilk - "Not With That Attitude"

Not With That Attitude by Fightmilk

Stream: Fightmilk - "The Curse Of Fightmilk"-EP

The Curse of Fightmilk by Fightmilk

Yr Poetry

Heimat: Birmingham, UK

Genre: Emo, Pop-Punk

Für Fans von: Modern Baseball, Tiny Moving Parts, Pup

Zwei ältere Bekannte stecken hinter Yr Poetry: Sänger und Gitarrist Alexei Berrow von Johnny Foreigner, Itoldyouiwouldeatyou und Yr Friends sowie Schlagzeuger Junior Laidley, ebenfalls einst bei Johnny Foreigner sowie Sunshine Frisbee Laserbeam und Fridge Poetry. Beide sind talentierte Frickler an ihren Instrumenten, verpacken ihr Können aber gerne in catchy Pop-Punk-Songs mit Emo-Kante und teils rauem Proberaum-Charme. Das übrigens schon seit 2014, als mit "No Tribes" die erste EP des Duos erschien. Jetzt wurden sie von Alcopop! Records gesignt, wo just das Video zu ihrem neuen Song "Porthmadog, Dog" erschienen ist.

Bandcamp | Facebook

Video: Yr Poetry - "Porthmadog, Dog"

Stream: Yr Poetry - "Home Movies"-EP

Home Movies by Yr Poetry

Stream: Yr Poetry - "Lost Boys"-EP

Lost Boys by Yr Poetry

Stream: Yr Poetry - "One Night Alive"-EP

One Night Alive by Yr Poetry

Stream: Yr Poetry - "Rocket Season"

Rocket Season by Yr Poetry

Stream: Yr Poetry - "No Tribes"-EP

No Tribes by Yr Poetry

Young Mountain

Heimatstadt: Göteborg, Schweden

Genre: Screamo, Post-Hardcore

Für Fans von: La Petit Mort / Little Death, Pianos Become The Teeth, Birds In Row

Als 2018 auf ihre ersten EPs das Album "Lost Tree" folgte, wurde es zunächst ein wenig ruhiger um Young Mountain. Das Album hatten sie mit Jack Shirley aufgenommen, der schon bei Deafheaven, Loma Prieta und Gouge Away bewiesen hat, wie man Hardcore, Metal und Rock mit der Vorsilbe Post vermengt und das Ergebnis atmen lässt, anstatt es nur dick aufzupumpen. Jetzt haben die Schweden ihren Nachfolger im Kasten. "Infraröd" haben sie ab Dezember mit den Songs "Lovely" und später "Worm" angeteasert. Zwischen kurzen, rasenden Screamo-Songs und elegischen, atmosphärischen Epen ist auf der Platte alles vorhanden. Die hat diesmal Division Of Laura Lee- und Pablo Matisse-Frontmann Per Stålberg in seinem Welfare Sounds Studio in Göteborg aufgenommen. "Infraröd" erscheint am kommenden Freitag via Through Love.

Bandcamp | Facebook

Stream: Young Mountains - "Infraröd" (3 Tracks)

INFRARÖD by Young Mountain

Album-Stream: Young Mountain - "Lost Tree"

Lost Tree by Young Mountain

Steam: Young Mountain - "We're Drowning In Slowmotion"-EP

We're Drowning In Slowmotion by Young Mountain

Stream: Young Mountain - "Fragile"-EP