Die Ärzte kündigen "Berlin Tour" für 2022 an

Foto: Joerg Steinmetz

Die Tour zum neuen Album "Hell" ist noch gar nicht passiert, da kündigen Die Ärzte schon die nächsten Shows an: Ab Frühjahr 2022 wird die "beste Band der Welt" eine Konzertreise nur durch ihre Heimatstadt Berlin machen - und sowohl in kleinen Clubs als auch riesigen Locations auftreten.

Die "BERLIN TOUR MMXXII" startet am 7. Mai 2022 im Club Schokoladen und führt Die Ärzte danach zunächst durch kleinere Läden, dann in etwas größere wie die Columbiahalle und landet über Open-Air-Auftritte im Juni in der Zitadelle und der Wuhlheide schließlich bei zwei Abschlussshows im stillgelegten Flughafen Tempelhof, bei denen man sicher mit einer jeweils fünfstelligen Zuschauerzahl rechnen darf. Unten findet ihr alle Termine.

Tickets gibt es ab dem 25. März um 17 Uhr ausschließlich im Webshop der Band sowie über die dort ausgewiesenen offiziellen Vorverkaufsstellen. Die Band empfiehlt Fans, sofern noch nicht geschehen schon vorab ein Kundenkonto für den Kauf anzulegen, um zum Vorverkaufsstart gerüstet zu sein und beim erwarteten Run auf die Tickets nicht unnötig leer auszugehen. Die Band riet auch nochmal ausdrücklich von Ticketkäufen über Drittanbieter wie Viagogo, Ticketbande, Ticketrocket, eBay und eBay-Kleinanzeigen ab, da es sich dabei nur um Fälschungen handeln könne.

Für die Clubshows im Mai 2022 können Fans sich nur einen der Termine aussuchen und für diesen maximal zwei Tickets kaufen. Alle Tickets werden personalisiert, die Vor- und Nachnamen von beiden müssen beim Bestellvorgang angegeben werden. Nachträgliche Änderungen sind nicht möglich, drei Wochen vor dem Konzert können Tickets jedoch bei Bedarf auf der Band-Webseite umpersonalisiert werden. Bei den Open Airs im Juni und August können Fans je nach Verfügbarkeit Tickets für alle Events kaufen, es gilt lediglich eine Beschränkung von maximal vier Tickets pro Person. Diese Tickets sind "weich" personalisiert, der Name muss nach Erhalt handschriftlich auf dem Ticket eingetragen werden.

Die Ärzte hatten im Oktober 2020 ihr neues Studioalbum "Hell" veröffentlicht, zuletzt war im Februar ein neues Video zum Song "Achtung: Bielefeld" erschienen. Die Arena-Tour zu "Hell" hätte eigentlich Ende 2020 über die Bühne gehen sollen, musste wegen der Pandemie dann aber auf Ende 2021 verschoben werden. Bis auf eine Show in Österreich sind sämtliche Termine lange ausverkauft.

Live: Die Ärzte (2021)

30.10. Berlin - Max-Schmeling-Halle | ausverkauft

31.10. Berlin - Max-Schmeling-Halle | ausverkauft

02.11. Frankfurt/Main - Festhalle | ausverkauft

03.11. Frankfurt/Main - Festhalle | ausverkauft

09.11. Hannover - ZAG-Arena | ausverkauft

10.11. Hannover - ZAG-Arena | ausverkauft

11.11. Bremen - ÖVB Arena | ausverkauft

15.11. Leipzig - Arena Leipzig | ausverkauft

16.11. Leipzig - Arena Leipzig | ausverkauft

18.11. Köln - Lanxess Arena | ausverkauft

26.11. Chemnitz - Messe-Arena | ausverkauft

28.11. Erfurt - Messehalle | ausverkauft

30.11. Dortmund - Westfalenhalle 1 | ausverkauft

01.12. Dortmund - Westfalenhalle 1 | ausverkauft

02.12. Dortmund - Westfalenhalle 1 | ausverkauft

05.12. Hamburg - Barclaycard Arena | ausverkauft

06.12. Hamburg - Barclaycard Arena | ausverkauft

08.12. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle | ausverkauft

09.12. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle | ausverkauft

11.12. Bad Gastein - Sound & Snow

14.12. Zürich - Hallenstadion | ausverkauft

15.12. Zürich - Hallenstadion | ausverkauft

17.12. Wien - Stadthalle | ausverkauft

18.12. Wien - Stadthalle | ausverkauft

20.12. München - Olympiahalle | ausverkauft

21.12. München - Olympiahalle | ausverkauft

Live: Die Ärzte (2022)

07.05. Berlin - Schokoladen (Einlass nur ab 18 Jahren)

09.05. Berlin - Privatclub

10.05. Berlin - Frannz Club

12.05. Berlin - Lido

13.05. Berlin - SO36

16.05. Berlin - Heimathafen

17.05. Berlin - Festsaal Kreuzberg

20.05. Berlin - Metropol

21.05. Berlin - Columbiahalle

06.06. Berlin - Zitadelle

07.06. Berlin - Parkbühne Wuhlheide

27.08. Berlin - Flughafen Tempelhof

28.08. Berlin - Flughafen Tempelhof