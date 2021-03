Newsflash (King Gizzard & The Lizard Wizard, Liam & Noel Gallagher, Parkway Drive u.a.)

Foto: Jamie Wdziekonski

Neuigkeiten von King Gizzard & The Lizard Wizard, Liam und Noel Gallagher, Parkway Drive, Titus Andronicus, Ponte Pilas, DZ Deathrays und Ecca Vandal, Throat und dem "Maynard".

+++ King Gizzard & The Lizard Wizard veröffentlichen morgen "Live in Melbourne '21". Der Konzertfilm zeigt eine Show des Sextetts aus dem Februar. Das ist zwar kaum zu glauben angesichts anhaltender Tourverschiebungen in Europa, doch in Australien sind Konzerte bereits wieder möglich. "Live in Melbourne '21" zeigt die Bühnen-Rückkehr der Band anlässlich der Veröffentlichung ihres 17. Studioalbums "L.W." im Februar. Am 19. März feiert der Film um 23 Uhr Premiere auf Youtube. Weitere Konzerte in Australien für die nächsten Wochen kündigte die Bands bereits an.

Video: King Gizzard & The Lizard Wizard - "Live in Melbourne '21"

+++ Liam und Noel Gallagher sollen eine gemeinsame Filmproduktionsfirma angemeldet haben. Das berichtete das britische Boulevardmagazin The Sun und spekulierte damit über mögliche Annäherungsversuche der zerstrittenen Brüder. Die Firma soll Kosmic Kyte heißen und möglicherweise in der Absicht gegründet worden sein, um mit einem Oasis-Biopic an Kinoerfolge wie die von "Bohemian Rhapsody" und "Rocketman" anzuknüpfen. Eine Reunion des entfremdeten Duos und damit auch die von Oasis schien nach letztem Stand weiter weg denn je: Noel soll nicht nur die Rekordsumme von 100 Millionen Pfund für eine Reunion ausgeschlagen, sondern auch erklärt haben, lieber den britischen Premierminister Boris Johnson zum Bruder haben zu wollen. Liam gab sich auf Twitter jedenfalls schon wie üblich äußerst bescheiden, vermutlich mit Verweis auf das Projekt: "Sie werden [mich] ins Kino bringen, sie werden einen großen Star aus mir machen, c'mon you know."

Tweet: Liam Gallagher schielt Richtung Oscar

There gonna put in the movies there gonna make a big star out of me c’mon you know LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) March 17, 2021

+++ Parkway Drive haben ihre Europatour auf das Jahr 2022 verschoben. In ihrer Heimat Australien wird der Konzertbetrieb zwar wieder aufgenommen. Hierzulande muss die Metalcore-Speerspitze ihre für den Frühling geplante "Viva The Underdogs European Tour 2021" mit Hatebreed und Crystal Lake erneut verschieben. Ursprünglich war die Tour für 2020 angesetzt. Die aktuelle Pandemie-Lage und die daraus folgenden Restriktionen machten internationale Touren im Moment unmöglich, erklärte die Band. Tickets behalten ihre Gültigkeit, die neuen Termine sollen bald folgen.

Instagram-Post: Parkway Drive verschieben ihre Tour

+++ Der ehemalige Titus Andronicus-Keyboarder Matt "Money" Miller ist tot. Er verstarb diesen Monat im Alter von 34 Jahren, wie Bandleader Patrick Stickles auf Twitter mitteilte. Die Todesursache ist nicht bekannt. Miller gehörte 2005 zu den Gründungsmitgliedern der Band um seinen Cousin und Frontmann Stickles. Miller verließ Titus Andronicus zwar bereits 2006, blieb aber im Umfeld der Band aktiv, etwa als Back-up-Sänger auf vielen Songs und als Leadsänger der 2018er Single "Home Alone (On Halloween)". Ein Kindheitsfoto von Miller und Stickles zierte außerdem das Cover des Albums "A Productive Cough".

Tweets: Patrick Stickles über den Tod von Matt "Money" Miller

You may recognize him as the bartender from the "STACKS" sitcom -- he was also the hypeman on "Real Talk" and a featured backup singer on many, many Titus Andronicus tracks pic.twitter.com/wUkcITaw1L — Titus Andronicus (@TitusAndronicus) March 17, 2021

It's hard to know what to say, but I am trying to put gratitude first, as the 34 years that we spent together will forever be one of my life's greatest blessings



"Until the day we meet again / in my heart is where I'll keep you, friend"



RIP Matt Miller (1987-2021) pic.twitter.com/OuibPxEezo — Titus Andronicus (@TitusAndronicus) March 17, 2021

Stream: Titus Andronicus - "Home Alone (On Halloween)"

+++ Ponte Pilas haben ihre neue Single "Clickbait" veröffentlicht. Dazu teilte die schottisch-ecuadorianische Band aus Berlin ein Musikvideo. Mit dem Song bleiben Ponte Pilas dem krachenden Garagerock der vorangegangenen Single "The Last Of A Dying Breed" treu: "Clickbait" scheppert im positiven Sinne an allen Ecken und Enden. Inhaltlich befasst sich "Clickbait" und das dazugehörige Video mit der Hand in Hand gehenden Zunahme von Trolling und Verschwörungstheorien, Paranoia und Isolation.

Video: Ponte Pilas - "Clickbait"

Stream: Ponte Pilas - "Clickbait"

+++ DZ Deathrays haben die neue Single "Fear The Anchor" von ihrem fünften Studioalbum "Positive Rising: Part 2" veröffentlicht. Die australischen Dance-Punks bekommen dafür stimmgewaltige Unterstützung von Rapperin Ecca Vandal, die unter anderem auch mit Dennis Lyxzén und Jason Butler (Fever 333) den gemeinsamen Track "Price Of Living" aufgenommen hatte. "Fear The Anchor" erinnert im Gegensatz zu den eher hymnischen DZ-Deathrays-Auskopplungen "Fired Up" und "All Or Nothing" durch sein angezogenes Tempo wieder an das zweite Album "Black Rat" und ist damit besonders schlagkräftig. "Positive Rising: Part 2" erscheint am 9. Juli via Alcopop/The Orchard.

Video: DZ Deathrays - "Fear The Anchor" (feat. Ecca Vandal)

Stream: DZ Deathrays - "Fear The Anchor" (feat. Ecca Vandal)

+++ Throat haben den ersten Song ihres kommenden Albums "Smile Less" mit dazugehörigem Video veröffentlicht. "Shots" schlägt durch Industrial-Experimente einen nochmal deutlich dunkleren Unterton an als der vorherige Output der finnischen Noiserocker. Der immer wieder durchschimmernde Post-Punk-Vibe des Vorgängers "Bareback" bleibt dabei jedoch bestehen. Für die passende visuelle Untermalung des krachigen Tracks sorgte außerdem das ehemalige Torche-Mitglied Rick Smith. "Smile Less" erscheint am 14. Mai über Svart und kann auf der Bandcamp-Seite von Throat vorbestellt werden.

Video: Throat - "Shots"

Stream: Throat - "Shots"

Cover & Tracklist: Throat - "Smile Less"

01. "Conveyer Line"

02. "Grounding"

03. "Shots"

04. "Deadpan"

05. "Home Is Where Your Hurt Is"

06. "Vanilla Cuts"

07. "Hospice"

+++ Es ist 90er Party in deiner Dorfdisco und der DJ macht einen Ausflug in die Rockmusik. Es laufen die obligatorischen Deftones, Pantera und schließlich Tool. Du nippst genüsslich an deinem Flaschenbier, schaust über die Tanzfläche und erspähst deinen Kumpel, der zum Shots holen an die Bar gegangen und dann nicht wieder aufgetaucht ist. Nicht unwahrscheinlich, dass er dann so tanzt, wie dieser TikTok-User in seinem kleinen viralen Hit: Zu einem Tool-ähnlichen Track "macht er den Maynard", wie es so schön genannt wird. Ihr erkennt euch selbst in diesem Clip wieder? Wenn es irgendwann zu einer nächsten VISIONS-Party kommt und ihr den Maynard ein ganzes "Schism" lang durchhaltet, geben wir euch ein Bier aus.

Video: Mach' den Maynard!